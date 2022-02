Ukraine : l'UE "d'accord" sur des sanctions contre la Russie, l'OTAN s'attend à une attaque de grande ampleur

L'Union européenne a dessiné ce mardi les contours des sanctions qui devraient être infligées à la Russie de Vladimir Poutine. Ces sanctions interviennent alors que le président russe a reconnu l'indépendance des deux Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

Alors que les sénateurs russes ont autorisé Vladimir Poutine a envoyé des soldats dans le Donbass, l'Union européenne a annoncé la mise en œuvre de sanctions contre la Russie par la voix de Josep Borrell, le président de la diplomatie européenne et le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Les 27 ont approuvé un "paquet de sanctions" contre la Russie "à l'unanimité". Des sanctions financières et économiques seront prises après la reconnaissance des deux Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cette décision, un tournant dans la région, met un terme au cessez-le-feu acté dans les accords de Minsk en 2015 et fait craindre une invasion militaire russe. Une invasion qui n'est pas encore à l'ordre du jour selon le président Poutine.

Pas d'intervention armée pour le moment dit Poutine

Lors d'une conférence de presse surprise ce mardi, le président Vladimir Poutine a assuré que l'éventuelle entrée de l'armée russe en territoire ukrainien en soutien aux séparatistes prorusses dépendra de la situation "sur le terrain" en poursuivant : "Je n'ai pas dit que nos soldats vont y aller là, maintenant". Le chef du Kremlin a tout de même obtenu le feu vert des sénateurs russes pour l'envoi de soldats dans le Donbass. Invité de BFMTV, l'ambassadeur de l'Ukraine en France Vadym Omelchenko a assuré qu'en cas d'invasion "l'armée ukrainienne ripostera" évoquant même "une déclaration de la Quatrième Guerre mondiale" de la part de Vladimir Poutine. Selon l'AFP, 169.000 soldats russes sont présents autour de la frontière ukrainienne. D'après l'armée ukrainienne, deux soldats ont été tués et 12 blessés dans des bombardements par des séparatistes ukrainiens pro-russes dans le Donbass.

Parallèlement, le président russe a reproché à Kiev d'avoir "tué" les accords de Minsk bien avant que Moscou décide lundi de reconnaître deux régions séparatistes. Vladimir Poutine a également appelé l'Ukraine à se démilitariser et a dénoncé ce qu'il a qualifié d'"ambitions" ukrainiennes de se doter de l'arme nucléaire, disant y voir une menace dirigée contre la Russie. Le président russe s'est prononcé pour une démilitarisation de l'Ukraine, au regard des armes qu'elle reçoit de ses alliés occidentaux. "Si nos prétendus partenaires gorgent les autorités de Kiev d'armes modernes (...) alors le point le plus important est dans une certaines mesure la démilitarisation de l'Ukraine actuelle", a-t-il dit.

Enfin, la Russie va évacuer ses diplomates d'Ukraine, a indiqué mardi le ministère russe des Affaires étrangères, accusant les autorités ukrainiennes de ne pas faire le nécessaire pour garantir leur sécurité.

L'Otan s'attend à une attaque de grande ampleur

L'Otan (Organisation du traité de Atlantique nord) s'attend à une attaque de grande envergure de la Russie en Ukraine et met sa force de réaction rapide en alerte pour défendre les alliés, a annoncé mardi son secrétaire général : "Tout laisse croire que la Russie prévoit une attaque massive en Ukraine" après l'envoi de troupes dans les territoires séparatistes prorusses du Donbass, dans l'est du pays, a déclaré Jens Stoltenberg après une réunion extraordinaire de la commission Otan-Ukraine au siège de l'Alliance à Bruxelles.

Quelles sanctions de l'Union européenne ?

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé lors d'une conférence de presse ce mardi soir, aux côtés de Josep Borrell, que les 27 pays de l'Union européenne étaient tombés d'accord sur un "paquet de sanctions" contre la Russie "à l'unanimité" quelques heures après la reconnaissance des deux Républiques de Donetsk et de Lougansk. Les 27 ont reconnu "la violation du droit international et de l'intégrité territorial de l'Ukraine" a poursuivi le ministre tout en dénonçant le "cynisme" de Vladimir Poutine qui respecte plus la "signature de la Russie" ni ses "propres engagements" du président russe. Les sanctions européennes "feront très mal" à la Russie a ajouté Josep Borrell.

L'Union européenne veut d'abord taper au portefeuille de la Russie. Des sanctions financières vont être prises. Elles visent des banques qui financent les décideurs russes et les opérations en Ukraine dans les régions séparatistes pro-russes. "L'UE cible la capacité de la Russie à accéder aux marchés de capitaux européens" explique le chef de la diplomatie européenne.

Plus tôt dans la journée, Josep Borrel évoquait sur franceinfo "des sanctions personnelles" contre "tous les parlementaires russes qui ont voté la reconnaissance de l'indépendance" des deux régions séparatistes pro-russes en Ukraine. Vladimir Poutine n'est pas sur la liste des sanctions européennes a tenu à préciser Josep Borrell. Le chef de la diplomatie européenne a également précisé que ces sanctions ne constituaient qu'une partie de la réaction des 27 aux actions de la Russie. "Cette fermeté laisse toujours la porte ouverte à la diplomatie", a souligné Jean-Yves Le Drian, tout en constatant que "tous les efforts diplomatiques (...) se sont heurtés à un mur" ces dernières semaines.

Une des mesures de représailles la plus forte a été annoncée par Berlin ce mardi, qui a suspendu la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Le gazoduc, dont la construction est achevée depuis l'automne dernier, n'était de toutes façons pas en service en raison d'un blocage juridique de la part du régulateur énergétique allemand : il ne respecte pas encore la législation européenne et allemande du secteur. Ce gazoduc est un outil phare par Poutine car il lui permet de contourner l'Ukraine pour acheminer son gaz.

Des sanctions également de la part de Londres et de Washington

A Londres, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions visant trois oligarques réputés proches du Kremlin et cinq banques russes en réaction à la reconnaissance par Moscou de régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. Du côté des États-Unis, le président Joe Biden a déjà interdit lundi soir tout nouvel investissement, échange, ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou à l'intérieur de ces régions prorusses. Mais ces régions ont déjà des relations extrêmement limitées avec les Etats-Unis. Le président américain doit s'exprimer ce mardi à 19h, heure française.