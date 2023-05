Ukraine : les troupes russes sont dans Bakhmout mais la ville "n'est pas occupée", selon Volodymyr Zelensky

Les troupes russes se trouvent bien dans Bakhmout mais la ville ukrainienne n'est "pas occupée". C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky ce dimanche en marge du G7 au Japon, au lendemain de la revendication par le groupe paramilitaire russe Wagner de la capture totale de la cité . Plus tôt dans la journée, le président ukrainien avait fait des déclarations ambiguës, expliquant qu'il "ne restait rien" à Bakhmout, ville de l'est du pays dévastée par la guerre.

"Je ne peux pas partager avec vous les opinions tactiques de nos militaires. Le plus difficile serait qu'il y ait une erreur tactique à Bakhmout et que nos hommes soient encerclés", a ajouté Volodymyr Zelensky. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a elle assuré que les troupes de Kiev contrôlaient encore "certaines installations industrielles et infrastructures" dans la ville et avaient "encerclé partiellement" Bakhmout grâce à une récente percée sur les flancs au nord et au sud.

Les destructions de Bakhmout comparées à celles d'Hiroshima

Lors de cette conférence de presse ce dimanche, le président ukrainien a comparé les destructions causées par les combats à Bakhmout à celles du bombardement atomique d'Hiroshima par les États-Unis en 1945. "Je peux dire franchement que les photos d'Hiroshima détruite me rappellent Bakhmout. Il n'y a absolument plus rien de vivant, tous les bâtiments sont détruits (...) une destruction absolue et totale", a déclaré Volodymyr Zelensky.

"Aujourd'hui, Hiroshima est une ville reconstruite et nous rêvons de reconstruire nos villes qui sont actuellement en ruines", a encore affirmé le président ukrainien. Théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022, Bakhmout est dévastée. Les images aériennes montrent des immeubles en ruines et des rues jonchées de débris.