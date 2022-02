Guerre en Ukraine : "Poutine veut reconstituer l'URSS" explique Pascal Plas, Universitaire à Limoges

Chaque jour qui passe semble aggraver les tensions internationales autour de la guerre en Ukraine. Cinquième jour de conflit armé, menace nucléaire brandie par Poutine, exode massif des populations. Comment va évoluer la guerre en Ukraine? Pascal Plas, de Institut International de recherches sur la conflictualité à l'Université de Limoges, était l'invité de France Bleu Limousin ce lundi matin.

La guerre froide est un conflit qui ne s'est jamais vraiment terminé

Il a avoué ne pas être surpris par le déclenchement des hostilités par Vladimir Poutine jeudi dernier, car "la guerre froide est un conflit qui n'a jamais été vraiment terminé, on ne lui a pas trouvé un règlement satisfaisant, et comme toujours en pareil cas, les ressentiments s'accumulent et ressortent des années après, nous avons beaucoup d'exemple de ce type" a-t-il expliqué. Pourquoi aujourd'hui ? "Probablement parce qu'un certain nombre de conditions sont remplies, d'une part la préparation d'une offensive de ce type demande du temps, et d'autres parts l'occasion de se présenter sur la scène internationale comme le retour de la grande Russie était opportun" a indiqué Pascal Plas.

Pour lui d'ailleurs, l'ambition de Vladimir Poutine est de "reconstituer l'URSS, première marche vers une reconstitution de l'Empire". "Cet état, après les années 90, n'a jamais véritablement accepté sa place dans le jeu international, sa perte de puissance" précise l'Universitaire. "On assiste aussi sur la planète, on le voit, à une remontée des empires ou des formes impériales de domination, avec un nouveau jeu international, de nouvelles puissances, et ces formes impériales que l'on voit en Turquie, en Chine, en Russie, prennent toute leur place dans ce jeu ou tout au moins souhaitent la prendre".

Des nouveautés : une menace nucléaire ultra-rapide et l'aide militaire de l'Europe

Interrogé sur la menace nucléaire, brandie hier par Vladimir Poutine, Pascal Plas a parlé "d'intimidation" et souligné une nouveauté : en général, "il y a des codes, des phases très spécifiques, assez fines, des gradations. Là, on ne les a pas. Soudain, la menace nucléaire est mise sur la table. C'est assez neuf" a constaté le chercheur.

Questionné enfin sur la réaction des occidentaux, et notamment de l'Europe qui annonce une aide financière et militaire à l'Ukraine (sans pour autant intervenir directement dans le pays), "c'est nouveau, parce que l'Europe ne s'est absolument pas construite sur des questions militaires, pas beaucoup non plus sur les affaires étrangères, l'Europe est avant tout une construction économique et financière, et là on voit finalement une occasion de s'entendre, de s'unir sur ces questions militaires et de réagir finalement assez fermement dans une entente globale qui pour l'instant n'est pas fracturée". Forcément Kiev souhaiterait une intervention directe des pays de l'OTAN ( dont elle ne fait pas partie) pour combattre auprès de son armée, "et le fait que les ukrainiens aient résisté durant plusieurs jours face à une armée qui est quand même un rouleau compresseur, ce qui est remarquable, l'incite à demander de l'aide et à créer un front très spécifique qui serait un front Europe-Russie, ou OTAN-Russie" a analysé Pascal Plas, "ce qui bien sûr n'est pas possible" a-t-il conclu.