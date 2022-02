Guerre en Ukraine : rassemblement à Montpellier pour la paix

Des banderoles jaune et bleu ont été accrochées aux grilles de la préfecture de Montpellier, les couleurs du drapeau ukrainien. À l'appel de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et de plusieurs partis et organisations de gauche, 150 personnes environ se sont rassemblées ce jeudi en fin d'après-midi pour demander la paix et dire "stop à l'invasion de l'Ukraine par Poutine".

Pavlo, lui-même Ukrainien de 24 ans, étudie le Droit à Montpellier. Quand il a appris l'offensive de l'armée russe, il en a pleuré. "Pas seulement pour ma famille mais aussi pour tout le peuple ukrainien parce que le pays de mon enfance m'est très cher." Il faut résister dit-il, pas question pour lui de capituler et, s'inspirant du général De Gaulle, Pavlo s'emporte : "Aujourd'hui, l'Ukraine est outragée, l'Ukraine est brisée, l'Ukraine est martyrisée mais l'Ukraine sera libérée, j'en suis sûr !".

À deux pas, Katya, étudiante elle aussi, en Photographie. Sur sa pancarte, elle se dit Russe et debout pour l'Ukraine. Elle n'arrive pas à concevoir une telle guerre au 21ème siècle.

Pour Jean-Jacques Gandini, ancien président de la LDH à Montpellier, il est essentiel de réagir vite. "Même si Kiev est loin d'ici, chaque fois qu'il y a atteinte au droit international, on doit se sentir concerné. On connait les techniques des pays totalitaires, c'est d'avancer petit à petit, par conséquent, dès le début, il faut être ferme pour empêcher les dérives que nous voyons actuellement".