Ukraine : "On s'est laissé endormir par ce côté tortueux qu'il y a chez Poutine" pour Guillaume Garot

Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie vont débuter et Moscou a ralenti l'offensive : "il faut souhaiter que ce soit le début de quelque chose, tant mieux si Poutine, qui est un dictateur, en vient à discuter mais pour qu'on discute dans de bonnes conditions, il ne faut avoir aucune complaisance. Cela veut dire qu'il faut installer un rapport de force qui nous permettent d'aller vers une solution de paix, rappelons que c'est lui qui a déclenché la guerre, que c'est lui qui a envahi l'Ukraine!"

Ce qui compte aujourd'hui c'est que les Européens soient unis-l'ancien ministre socialiste Guillaume Garot

Vladimir Poutine a-t-il envie de reformer l'ancienne URSS?

Ce n'est pas la première fois que le président russe s'en prend à l'Ukraine. Il a agi en sous-marin dans la crise de la Crimée en 2014. Alors pourquoi les Européens n'ont pas tenté depuis des années de lui barrer la route? Guillaume Garot qui venait de faire son entrée au Gouvernement reconnait que les Occidentaux ont laissé faire: "en 2014, la France apporte une réponse, la France est peut être trop seule à l'époque, le président Hollande a annulé immédiatement des contrats militaires avec la Russie. Sans doute les uns les autres on s'est laissé endormir par ce coté tortueux qu'il y a chez Poutine qui discute avec les uns avec les autres. Aujourd'hui la stratégie de Poutine c'est de reconstituer l'ex URSS et même l'Empire des Tsars. La Pologne est inquiète par exemple. Il faut empêcher cela."

Bientôt une défense européenne

Alors que Moscou menace de se servir de sa force nucléaire (la Russie possède le plus gros arsenal nucléaire au monde, devant les Etats-Unis), l'Union Européenne pense à se munir d'une défense commune, une idée saluée par le député mayennais : " j'approuve les propositions de la Présidente de la Commission Européenne, qui veut fabriquer de l'armement en commun. C'est aussi une façon d'être respectée et de faire en sorte que chaque pays puisse exercer sa souveraineté dans le cadre d'une entité plus vaste qui s'appelle l'Union Européenne."