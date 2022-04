Guerre en Ukraine : trois nouvelles enquêtes ouvertes en France pour "crimes de guerre"

Le parquet national antiterroriste français annonce dans un communiqué avoir ouvert, ce mardi, trois enquêtes contre X des chefs de "crimes de guerre" susceptibles d'avoir été commis contre des ressortissants français au cours des dernières semaines. Les faits auraient eu lieu à Marioupol entre le 25 février et le 16 mars derniers, à Gostomel entre le 1er et le 12 mars derniers, et à Chernihiv depuis le 24 février.

Selon le PNAT, la qualification de "crimes de guerre" se justifie par des suspicions d'"atteinte volontaires à l'intégrité psychique", d'"attaques délibérées contre des personnes civiles ne prenant pas part aux hostilités", de "privations délibérées de biens indispensables à la survie de personnes civiles", et/ou d'"attaques délibérées contre des biens à caractères civil, des vols, destructions et détériorations de biens".

L'Office central de lutte contre les crimes contre l'Humanité et les crimes de haine (OCLCH) est chargé des investigations.

Le PNAT avait déjà ouvert une enquête pour "crime de guerre" en Ukraine, le 16 mars dernier, après la mort du journaliste franco-irlandais Pierre Zakrzewski, le 14 mars à Horenka.