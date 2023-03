Ukraine : un avocat rouennais de retour dénonce le transfert de force des enfants ukrainiens vers la Russie

Il revient d'Ukraine. L'avocat Arnaud de Saint Rémy a passé cinq jours, du 17 au 22 mars, dans le pays envahi par la Russie depuis plus d'un an. Il s'y est rendu dans le cadre d'une délégation d'avocats occidentaux pour une mission d'information. Le Rouennais a notamment rencontré des enfants qui ont été transférés de force en territoire russe. Il est l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi.

Selon les autorités ukrainiennes, 19 000 enfants ukrainiens ont été emmenés. "Un chiffre de la plateforme Child of war diffuse : le bureau national ukrainien qui recueille des cas documentés, sachant qu'on parle jusqu'à 200 000 enfants transférés dans des centres, il y en aurait 43, selon un rapport de l'université de Yale", explique Arnaud de Saint-Rémy.

ll a notamment rencontré Anastasia, quatorze ans, qui a été enlevée à Kherson par les forces russes "arrachées à ses parents qui ne voulaient pas qu'elle parte et mais qui ont été persuadés par les Russes qu'il fallait qu'elle parte pour sa protection. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que pour des motifs prétendument humanitaires, les Russes les emmènent en disant aux parents c'est dangereux. Ils leur disent : "regardez, il y a un bus qui part là demain. Vous voulez la protection de votre enfant, on l'emmène. On l'emmène en zone sécurité.

Ce ne sont pas des camps de vacances, ce sont des camps de filtration. Les garçons les plus âgés sont emmenés dans d'autres camps. On leur apprend le maniement des armes et à servir dans l'armée russe. Pourquoi pas même à combattre contre les Ukrainiens."

Des témoignages recueillis par des ONG évoquent "l'interdiction du bleu et du jaune", les couleurs du drapeau ukrainiens, l'interdiction aussi de parler ukrainien. "Tous les matins, ils doivent doit chanter l'hymne russe. Il y a des humiliations. On leur dit que les Ukrainiens sont des nazis, des personnes violentes, alcooliques. Ce sont pour les femmes, des prostituées ou des drogués que les Russes sont là pour les sauver et qu'ils vont devenir russes."

Pour Arnaud Saint-Rémy, "le crime de guerre, c'est un crime de génocide. L'article 7 du Statut de Rome, qui a constitué la Commission pénale internationale, qualifie les déplacements forcés de population et en particulier d'enfants, de crimes de génocide".

Le 27 février, la Commission européenne a annoncé recueillir des preuves et des données pour justement traduire en justice les responsables de ce programme de transfert de force. La Cour Pénale Internationale a délivré un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.

