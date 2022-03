Ukraine : un chômeur de Thouars revient avec des réfugiés ukrainiens

Angélo Bergamini est de retour dans les Deux-Sèvres, avec 7 membres de deux familles ukrainiennes. L'habitant de Thouars vient de rentrer d'un très long périple pour aller récupérer des femmes et des enfants fuyant le conflit. Son ex-femme est ukrainienne et il a gardé des liens avec des habitants d'un village ukrainien. Alors forcément quand il a vu les premières frappes des russes à la TV, il a tout de suite voulu venir en aide à la population locale. Résultat : 6.000 kilomètres aller-retour entre les Deux-Sèvres et la Moldavie, dans une aventure semée d'embuches et de difficultés, mais maintenant que tout le monde est arrivée avec le minibus dans le thouarsais, Angélo peut estimer sa mission accomplie.

Un long voyage de 3.000 km depuis la Moldavie. - AB

Il y a des choses que j'ai vues là-bas et que je voudrais effacer

Angélo revient sur ce périple :"Je viens avec la compagne d'un ami ukrainien qui est resté là-bas, car il est actif dans la résistance pour défendre la liberté de son pays, la maman de sa compagne, les trois enfants du couple, une cousine éloignée et sa maman qui ont tout perdu, la ferme, les animaux, ils n'ont plus rien. C'était assez éprouvant, il y a des choses que j'ai vues là-bas et que je voudrais effacer. Et aussi faire retrouver le sourire à ces enfants après tout ce qu'ils ont enduré et retrouver une vie entre guillemets normale, en attendant de pouvoir retourner chez eux car leur but n'est pas de rester ici, ils veulent vraiment rentrer dans leur pays dès que ça sera possible."