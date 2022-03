Ukraine : un deuxième convoi des pompiers du GSCF quitte le Pas-de-Calais ce mardi

Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, le Groupe de secours catastrophe français (GSCF), association nordiste composée de pompiers, s'apprête à faire son deuxième voyage sur place, à la frontière avec la Pologne. Ce mardi soir, un convoi partira de Gonnehem, entre Béthune et Saint-Omer, rempli de médicaments, de matériel médical, et de produits de première nécessité.

A son bord, une quinzaine de bénévoles, des pompiers aguerris, habitués à intervenir dans des zones touchées par des catastrophes naturelles. Cette nouvelle mission sera dirigée par le président du GSCF, Thierry Velu, pompier dans le Pas-de-Calais, secondé par Gentil de Passos, pompier à Vernon, dans l'Eure, qui était déjà du voyage il y a une semaine.

Les pompiers du GSCF ont prêté main forte dans un centre médical avancé, installé côté polonais - Photo fournie par le GSCF

18 heures de route

"Pour la première mission", raconte Gentil de Passos, "on n'avait pas de point de chute, c'était une découverte. Nous sommes passés par la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, pour arriver à la frontière ukrainienne, côte polonais. Soit 18 heures de route". Dans leurs bagages, une tonne de médicaments, des groupes électrogènes, des sacs de couchage, des kits d'hygiène. "On était pratiquement les seuls Français sur place. Le fait de nous voir, de savoir qu'on avait fait autant de route, les gens étaient émus. Quand on a donné les médicaments au staff médical, certains se sont mis à pleurer".

Je n'avais jamais vu ce genre de regard

Le GSCF a agi dans un centre médical avancé installé par les Polonais. Gentil de Passos a été marqué par "le regard de ces femmes et de ces enfants. Je n'avais jamais vu ce genre de regard, même dans les zones de catastrophes naturelles. Ce n'était pas de la peur, mais un regard hagard, qui semblait demander 'qu'est-ce que je fais là ?' Beaucoup d'enfants pleuraient, car leurs pères sont restés en Ukraine. Ils sont super angoissés".

C'est pas mal pour un petit bonhomme comme moi !

Au retour, le GSCF a embarqué un couple d'étudiants ukrainiens, qui avait de la famille en France : "ils étaient perdus à la gare, sans forfait, sans rien. On a pu les ramener. On a satisfait des gens sur place, et on a mis au chaud deux personnes. C'est pas mal pour un petit bonhomme comme moi !"

Ce mardi soir, un deuxième convoi, plus important, prendra la route de l'Ukraine, Gentil de Passos sera toujours à bord : "on perdra moins de temps, cette fois, car j'ai tous les contacts sur place. Et puis ce sera puissance 10 par rapport à la semaine dernière. Ce sera encore une autre aventure".

Appel aux dons

Le GSCF a toujours besoin de vos dons : il suffit de vous connecter sur le site internet de l'ONG.