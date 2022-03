Ukraine : une famille a trouvé refuge à Châteauroux depuis une semaine

Dans la rue, au pied de l'immeuble, il y a une voiture immatriculée en Ukraine. Elle a permis à une partie de la famille d'Irina de fuir l'avancée de l'offensive Russe. L'autre partie est arrivée par avion en passant par la Pologne. Tous se sont retrouvés à Châteauroux et tentent depuis une semaine de reprendre pied alors que le conflit dure désormais depuis dix-neuf jours.

Reportage - Delphine-Marion Boulle Copier

On a décidé de venir ici parce que l'on avait personne d'autre en Europe - Anna

Dans la chambre, on entend des rires d'enfants. Ivan, Valéry, Nikita ont entre six et deux ans et demi, ils jouent avec leurs figurines et des épées en plastique. Les enfants d'Anna n'ont pas connu directement le conflit. Leur mère, Anna, la fille d'Irina, a décidé de partir avant que la guerre n'éclate. "Je craignais que la guerre commence parce que cela aurait été compliqué pour moi de quitter le pays avec trois enfants. Ca aurait été vraiment dur. Donc, nous avons décidé de partir vers la Pologne et de voir. Et puis, ça a commencé alors on a décidé de venir parce qu'on n'avait personne d'autre en Europe, donc on a décidé d'aller chez Irina, ma maman" raconte la jeune trentenaire.

Sur l'iPhone, l'un de mes fils a mis une photo de Kiev, sa maison lui manque - Anna

Pour autant, les plus jeunes ont bien conscience que quelque chose de grave se passe, "ils comprennent parce qu'ils entendent tout ce que les adultes se disent" confie Anna, qui poursuit "ils comprennent aussi parce que, parfois, ils nous demandent de leur montrer Kiev, de montrer là où on habitait". Avec précaution, elle leur a expliqué : "sur l'iPhone, l'un de mes fils a mis une photo de Kiev, sa maison lui manque. Nous lui avons dis que nous ne pouvions pas rentrer à la maison maintenant car c'est la guerre".

Ce lundi, la famille a rendez-vous à la mairie pour scolariser les trois garçons. Anna y tient, c'est une manière d'aider ses enfants à apprendre le français mais aussi à retrouver un rythme de vie normale pour qu'ils ne soient pas trop perturbés par ce qu'il se passe dans leur pays.

Ukraine : l'avancée des troupes russes (point de situation dimanche 13 mars à 19h30) © Visactu

Les soldats russes ont recours à la violence sur les femmes et sur les gamins - Valéry

La guerre, justement, jusqu'à il y a quelques mois, Valéry, le beau-père d'Anna, ne pensait jamais la voir dans son pays. Il a été le dernier à partir de Kiev. Les Russes étaient déjà très proches de la capitale. Valéry a passé plusieurs jours dans les bombardements. Irina joue les interpètes pour nous, Valéry lui confie ses derniers souvenirs de sa ville : "Terrible, tout ce qu'il a vu dans les films sur la Seconde guerre mondiale, c'est la même chose multipliée par deux. La maison à côté de la sienne a été explosée. Les soldats russes ont recours à la violence sur les femmes et sur les gamins".

Même si Anna est soulagée, Valéry, lui, est profondément marqué. Il tremble par moments. Il a de grand cernes aussi. Et puis, Valéry est un peu perdu : "c'est compliqué de changer complètement de vie, il y a l'âge, il a construit tout sa vie là bas. Maintenant il est là, ne parle pas la langue, il est perturbé et se demande bien ce qu'il peut faire" traduit Irina.

Plus de 2,6 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février 2022 © Visactu

Nous sommes très reconnaissants, très très reconnaissants - Irina

Ils peuvent en tout cas compter sur la solidarité castelroussine. Autour d'Irina, une véritable chaîne d'entraide s'est développée. Certains ont prêté un logement pour les beaux-parents d'Anna, d'autre ont amené des jouets pour les enfants ou encore de la nourriture. Ils se disent très touchés par l'aide reçue et l'accueil qui leur a été réservé en France. "Nous sommes très reconnaissants, très très reconnaissants" confie Irina.

Reste qu'une partie de la famille est encore sur place. La deuxième fille d'Irina, notamment, s'est engagée dans la résistance. Tandis que sa mère, qui a 76 ans, est pour l'instant bloquée en Pologne.