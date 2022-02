Ukraine : une invasion russe pourrait avoir lieu d'ici la fin des Jeux olympiques, selon les Etats-Unis

La Russie continue de masser des troupes près de sa frontière avec l'Ukraine et pourrait déclencher une invasion à tout moment, peut-être avant la fin des Jeux olympiques qui se déroulent en ce moment en Chine, ont déclaré ce vendredi les Etats-Unis.

Les Américains doivent quitter l'Ukraine "d'ici 24 à 48 heures" a également prévenu la Maison Blanche. Jeudi déjà, Joe Biden avait livré un avertissement sans précédent aux Américains se trouvant en Ukraine, leur demandant de quitter le pays au plus vite et indiquant qu'il n'enverrait aucun soldat au secours de citoyens américains en cas d'attaque russe. "Les choses pourraient dérailler rapidement", a déclaré le président américain à la chaîne NBC News.

"Nous nous trouvons dans une fenêtre durant laquelle une invasion pourrait débuter à tout moment, et pour être clair, cela inclut la période des Jeux olympiques", a précisé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Les JO de Pékin prennent fin le 20 février. "Nous continuons de voir des signes très troublants d'une escalade russe, des soldats supplémentaires arrivant à la frontière ukrainienne notamment", a ajouté le chef de la diplomatie américaine. Selon des images satellite diffusées par une compagnie américaine privée, de nouveaux déploiements de l'armée russe ont été décelés en différents points près de l'Ukraine.

Une attaque de l'Ukraine commencerait certainement par des bombardements aériens russes, selon la présidence américaine, et une "attaque rapide" sur Kiev est possible, selon la Maison Blanche, qui tempère en précisant qu'elle "ne dit pas" que Vladimir Poutine a déjà pris la décision d'envahir l'Ukraine. Selon le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, la "possibilité" est "très réelle" mais "nous ne disons pas qu'une décision a été prise, qu'une décision finale a été prise par le président Poutine".

La Norvège et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine

Ce vendredi, la Norvège a également appelé ses ressortissants à quitter immédiatement l'Ukraine "en raison d'une situation grave et imprévisible" dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères a aussi exhorté les Norvégiens à éviter tout voyage ou séjour dans la zone de Russie distante de moins de 250 kilomètres de la frontière ukrainienne, ainsi que tout voyage au Bélarus à l'exception de Minsk. Ces conseils entrent en vigueur "immédiatement", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Plus tôt vendredi, le chef des services norvégiens de renseignement militaire a affirmé que tout était prêt d'un point de vue opérationnel pour un vaste spectre d'opérations militaires russes en Ukraine, précisant que la décision n'appartenait plus qu'au Kremlin. Les Russes "ont tout ce dont ils ont besoin pour tout mettre à exécution, d'une invasion mineure à l'est, d'attaques mineures un peu partout en Ukraine à une invasion complète avec, éventuellement, une occupation de toute l'Ukraine ou de certaines parties" du pays, a déclaré le vice-amiral Nils Andreas Stensønes. "Maintenant, c'est en premier lieu au président Poutine de choisir s'il veut le faire ou pas", a-t-il ajouté.

Dans la foulée, le Royaume-Uni a aussi conseillé vendredi à ses ressortissants de quitter l'Ukraine immédiatement par mesure de sécurité. "La sûreté et la sécurité des ressortissants britanniques sont notre priorité absolue, c'est pourquoi nous avons mis à jour nos conseils aux voyageurs", a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Nous exhortons les ressortissants britanniques en Ukraine à partir immédiatement par des moyens commerciaux tant qu'ils restent disponibles."

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a également dit à ses alliés vendredi "craindre pour la sécurité de l'Europe", lors d'une réunion virtuelle sur la situation en Ukraine avec les dirigeants des Etats-Unis, de l'Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la France, de l'Allemagne, du Conseil européen, de la Commission européenne et de l'OTAN.

L'Elysée indique ce vendredi soir qu'Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine ce samedi midi.

Des sanctions "drastiques" en cas d'invasion

Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, promettent des sanctions "rapides et drastiques" si la Russie envahit l'Ukraine, a déclaré vendredi Berlin après cette téléconférence entre les alliés. "Les alliés sont déterminés à prendre ensemble des sanctions rapides et drastiques contre la Russie en cas de nouvelles violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", a tweeté le porte-parole du chancelier allemand. "Tous les efforts diplomatiques visent à persuader Moscou d'aller vers une désescalade. Le but est d'empêcher une guerre en Europe".

Les sanctions de l'UE en cas d'intervention de la Russie en Ukraine frapperont les secteurs financier et énergétique, ainsi que les exportations de produits de haute technologie, a annoncé la présidente de la Commission européenne. "La Présidente von der Leyen a détaillé l'état d'avancement des sanctions sectorielles et individuelles en cas de nouvelle agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Elle a réaffirmé le fait que toutes les options étaient sur la table et que les sanctions concerneraient les secteurs financier et énergétique, ainsi que les exportations de produits de haute technologie", ont précisé ses services dans un communiqué.