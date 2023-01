Ukraine : vers un accord de l'Allemagne pour la livraison de chars Leopard, après de longues discussions

Voilà des jours que le chancelier allemand Olaf Scholz est pressé de donner sa réponse : va-t-il annoncer oui ou non accepter la livraison de chars lourds allemands Leopard 2 en Ukraine, ou à tout le moins autoriser ses partenaires de l'Otan qui en possèdent également à le faire ? Le chef d'Etat doit s'exprimer ce mercredi à 13 heures devant la chambre basse du Parlement allemand. Ce mardi soir, le très sérieux journal der Spiegel croit savoir que Berlin répondra par la positive à ces deux questions, après plusieurs jours d'atermoiements.

Plus tôt dans la journée déjà, le gouvernement allemand a indiqué qu'il allait examiner "avec l'urgence requise" la demande d'autorisation de la Pologne de transférer 14 de ses propres chars Leopard 2 à l'Ukraine, afin de l'aider à repousser l'invasion russe. La Pologne a en effet proposé de livrer les Leopard qu'elles possèdent, des chars de fabrication allemande, mais a besoin de l'agrément officiel de Berlin en vue d'une réexportation.

Lundi, la Pologne, qualifiant d'"inacceptable" un refus de Berlin, avait prévenu qu'elle était prête à se passer de l'autorisation de l'Allemagne. Varsovie discute également avec une quinzaine d'Etats à ce sujet pour créer une "coalition de pays soutenant l'Ukraine avec des chars Leopard 2", de nombreuses armées européennes possédant de tels blindés. Parmi eux, les trois pays baltes dont les ministres des Affaires étrangères ont samedi, dans une rare critique publique, exhorté Berlin " à fournir dès maintenant des chars Leopard à l'Ukraine", plaidant "la responsabilité particulière" de l'Allemagne, "première puissance européenne". Le président de la Finlande, dont l'armée est équipée de plus de 200 de ces chars, a évoqué une possible contribution, en insistant sur un rôle de formation côté finlandais.

Signe d'un possible accord de Berlin, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, en poste depuis moins d'une semaine, a d'ailleurs déclaré avoir "expressément encouragé les pays partenaires qui ont des chars Leopard prêts à être déployés à entraîner les forces ukrainiennes sur ces chars", au cours d'une conférence de presse à Berlin avec Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan.

Cafouillage et réticences de Berlin

Si le chef de l'Otan a salué le "message clair" du nouveau ministre de la Défense et s'est dit "confiant" qu'une solution serait "bientôt" trouvée, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki souligne de son côté que "les Allemands tardent, tergiversent, agissent d'une manière difficile à comprendre".

La crainte d'une escalade militaire avec Moscou et ses réticences à faire assumer à l'Allemagne un leadership dans le camp occidental expliquent les hésitations du chancelier, selon des analystes. "Je comprends les inquiétudes et les craintes des amis ukrainiens. L'Allemagne a une responsabilité et un rôle particulier", a admis M. Pistorius.

Mais "nous devons réfléchir soigneusement à ce que nous pouvons faire", a-t-il estimé, répétant que Berlin ne souhaitait pas faire "cavalier seul".

La question suscite des tensions au sein même de la coalition gouvernementale entre le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, les écologistes et les libéraux. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) avait ainsi assuré dimanche que l'Allemagne était prête à autoriser Varsovie à fournir ces blindés à l'Ukraine. Seul le chancelier peut prendre une décision sur cette question, a toutefois rappelé M. Pistorius. Ce n'est pas la première fois que les ministres Verts du gouvernement, en particulier Mme Baerbock, affichent une ligne plus volontariste que le chancelier sur le sujet du soutien militaire à l'Ukraine.

Interpellée mardi par un élu ukrainien au Conseil de l'Europe à Strasbourg qui voulait savoir quand l'Allemagne accorderait enfin son feu vert, la ministre a répliqué que "la paix ne (reposait) pas que sur des chars, même si c'est un point crucial, c'est pourquoi nous en débattons intensément, y compris au sein de mon gouvernement".

Chez les libéraux, autre partenaire de la coalition allemande, les dents grincent également. Il aurait été "au moins juste de donner le feu vert aux partenaires" pour des livraisons de Leopard provenant de leurs stocks, a déploré la libérale Marie-Agnes Strack-Zimmermann. "L'histoire nous regarde et l'Allemagne vient malheureusement d'échouer", a jugé la présidente de la commission de la défense du Bundestag.

Paris hésite aussi

Les Allemands ne sont toutefois pas les seuls à hésiter à livrer des chars lourds à Kiev. Lors d'une réunion vendredi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, les alliés occidentaux de l'Ukraine ont repoussé toute décision sur ce sujet, suscitant l'irritation de Kiev qui a critiqué leur "indécision".

Concernant la livraison de chars Leclerc, de fabrication française, à l'Ukraine, Emmanuel Macron est resté peu prolixe dimanche, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre Berlin et Paris. "Rien n'est exclu", a déclaré le président français, soulignant que cela devait s'apprécier "collectivement".

Les Etats-Unis, pour leur part, se sont montrés réticents à fournir leurs tanks lourds Abrams, avançant des difficultés de maintenance et de formation. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a temporisé, soulignant qu'il y avait toujours "une fenêtre d'opportunité entre maintenant et le printemps" pour livrer des chars lourds occidentaux, période à laquelle Washington s'attend à une contre-offensive de l'Ukraine.

Le Royaume-Unis a quant à lui accédé aux requêtes de Kiev en faveur de chars lourds en acceptant d'envoyer 14 tanks Challenger.

Les États-Unis ont toutefois a promis jeudi de fournir 90 blindés de transport de troupes Stryker et 59 véhicules blindés légers Bradley, dans le cadre d'une nouvelle tranche d'aide, après avoir déjà annoncé la livraison de 50 autres Bradley une semaine plus tôt. L'Allemagne a quant à elle promis 40 blindés Marder, la France des chars de combat légers AMX-10 RC.

Qu'est-ce que ça change ?

Le rôle que jouent les différents blindés varie sur le champ de bataille : les tanks lourds peuvent mener la charge et éventuellement encaisser les tirs d'autres chars, tandis que les véhicules de transports blindés sont mieux à même de déposer l'infanterie pour prendre possession d'une ville.

Selon les observateurs, la livraison de chars Leopard 2 est susceptible d'avoir un impact significatif pour les Ukrainiens face au rouleau compresseur des troupes russes, qui reprennent un peu de terrain sur le front de l'est de l'Ukraine, après 11 mois d'une guerre qui s'enlise. L'Ukraine dit avoir besoin de centaines de chars modernes et d'autres armements pour une nouvelle offensive.

Les troupes russes "s'enterrent, elles creusent des tranchées, placent des 'dents de dragon' (des défenses anti-char), posent des mines. Elles essaient vraiment de fortifier cette ligne de front", a expliqué cette semaine à la presse le numéro trois du Pentagone, Colin Kahl. L'objectif est de permettre à l'Ukraine "de changer cette dynamique de défenses statiques en lui donnant la capacité de faire feu et de manoeuvrer grâce à l'utilisation de forces plus mécanisées".

Conçu par le fabricant allemand Krauss-Maffei et construit en série à partir de la fin des années 1970 pour remplacer les chars américains M48 Patton puis le char Leopard 1, le Leopard 2 combine puissance de feu, mobilité et protection. Ce char de combat d'une soixantaine de tonnes, dont environ 3.500 exemplaires sont sortis des chaînes de production, est doté d'un canon lisse de calibre 120 mm permettant de combattre l'ennemi tout en se déplaçant, grâce à ses 1.500 chevaux, jusqu'à 70 km/h, avec une autonomie de 450 km.

Il est en outre doté, selon le fabricant, d'une "protection passive intégrale" efficace contre les mines et lances-roquettes. Son équipage de quatre membres bénéficie en outre d'outils technologiques permettant de localiser et cibler l'ennemi à longue distance. Dotée de Leopard 2, "une armée peut percer les lignes ennemies et mettre fin à une longue guerre de tranchées", indique Armin Papperger, le dirigeant du groupe d'armement Rheinemetall, qui fournit le canon du char et ses systèmes électroniques, dans le quotidien Bild. "Avec le Leopard, les soldats peuvent avancer de plusieurs dizaines de kilomètres d'un coup".

De nombreuses armées européennes possèdent des chars Leopard, un avantage considérable car cela pourrait faciliter l'accès aux munitions et pièces de rechange et simplifier la maintenance, exigeante pour ce type de matériel.

Les menaces du Kremlin

"De telles livraisons n'apporteront rien de bon" aux relations russo-allemandes, a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, jugeant que cela "laisserait une trace indélébile".

Les chars des alliés de Kiev

