Vladimir Poutine reconnait l'indépendance des "républiques" séparatistes prorusses d'Ukraine

Dans une allocution diffusée par la télévision russe lundi soir Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des territoires séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. Cette décision met un terme au cessez-le-feu acté dans les accords de Minsk et fait craindre une invasion militaire russe.

Les efforts diplomatiques européens n'auront pas suffi. Dans une allocution diffusée par la télévision russe lundi soir, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des territoires séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, le Donetsk et le Lougansk, deux "républiques" autoproclamées du Donbass ukrainien, bassin minier et industriel frontalier de la Russie. Cette décision ferme définitivement la porte d'un règlement pacifique de la crise qui agite les chancelleries du monde entier depuis plusieurs semaines.

Un tournant

L'intensification des combats dans l'Est de l'Ukraine, où Kiev combat depuis 2014 des séparatistes prorusses soutenus par Moscou, semble en effet inévitable : la reconnaissance par le Kremlin de ces "républiques" séparatistes signe la mort des accords de Minsk, accords de cessez-le-feu signés en 2015 et censés mettre fin à la guerre dans la région.

Depuis trois jours, ce cessez-le feu n'était déjà plus respecté : ce lundi Kiev a fait état d'une quinzaine de bombardements des rebelles prorusses, dans lesquels deux soldats et un civil ukrainiens ont été tués. De leur côté, les rebelles ont assuré que trois civils avaient été tués dans des bombardements au cours des dernières 24 heures, des affirmations invérifiables de source indépendante.

La décision de Vladimir Poutine représente cependant un tournant : elle ouvre la porte à un plus vaste déploiement militaire russe dans ces régions, au nom de la "protection" des citoyens russes y résidant. 150.000 soldats russes sont actuellement massés aux frontières ukrainiennes, prêt à envahir leur voisin pro-occidental. En 2008 déjà, la Russie avait utilisé la reconnaissance de deux républiques séparatistes comme prétexte pour attaquer militairement la Géorgie.

Quelles sanctions occidentales ?

Quoiqu'il advienne, la décision de Vladimir Poutine signe la fin d'un processus de paix moribond sous médiation franco-allemande. L'Union européenne, qui avait appelé Moscou à ne pas annexer ou reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, a annoncé qu'elle appliquera des sanctions. Reste à savoir lesquelles.

La Commission européenne a préparé des options de sanctions économiques et financières et les services du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, des sanctions ciblées permettant de frapper des oligarques proches de Vladimir Poutine. "Si Vladimir Poutine déclenche une guerre, nous répondrons avec le levier le plus puissant dont nous disposons: des sanctions économiques et financières, car l'économie est le point faible de la Russie", a déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une entretien accordé à la chaine de télévision allemande ARD. "Les sanctions financières signifieraient que la Russie serait pratiquement coupée des marchés financiers internationaux", a-t-elle précisé.

"Les sanctions économiques toucheraient tous les biens dont la Russie a besoin de toute urgence pour moderniser et diversifier son économie, mais qui sont produits par nous, où nous avons une domination mondiale et que la Russie ne peut pas remplacer", a-t-elle ajouté. "Nous avons un paquet. Il y a différentes mesures et le degré de leur mise en œuvre dépend du niveau d'agression", a précisé Josep Borrell. "Si une attaque est menée (par des troupes russes) depuis le territoire du Bélarus, avec l'accord, ou l'engagement ou la participation du Bélarus, nous devrons adopter des sanctions" contre Minsk, a-t-il déclaré.

Le conflit russo-ukrainien a déjà fait plus de 14.000 morts depuis 2014. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être responsables de cette flambée de violences. Les Russes, qui se défendent de tout projet d'invasion de l'Ukraine, réclament l'assurance que Kiev ne rejoindra jamais l'Otan comme condition à toute désescalade.