Ukraine: Volodymyr Zelensky attendu ce samedi au G7 après avoir eu gain de cause sur les avions de combat F-16

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu ce samedi au Japon pour une participation surprise au sommet du G7 où il rencontrera son homologue américain Joe Biden, qui a ouvert la voie à une future livraison d'avions de combat tant réclamée par l'Ukraine. Le président ukrainien doit arriver à Hiroshima en provenance d'Arabie saoudite, où il a plaidé sa cause vendredi au sommet de la Ligue arabe devant "certains" pays qui, selon lui, "ferment les yeux" sur l'invasion russe de l'Ukraine.

Dans la ville japonaise ravagée en 1945 par la première bombe atomique de l'histoire, le chef d'Etat ukrainien devenu chef de guerre pourra rencontrer dimanche les dirigeants des pays alliés qui le soutiennent déjà fermement, dont Emmanuel Macron. Mais aussi ceux de grandes puissances émergentes non alignées comme le Brésil et surtout l'Inde, qui entretient des liens militaires étroits avec la Russie et a refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine.

Décision "historique" selon Volodymyr Zelensky

Joe Biden se dit de son côté "impatient" de "rencontrer face-à-face" son homologue ukrainien en marge du sommet des sept démocraties les plus industrialisées. Ils discuteront de "la mise en oeuvre pratique" de la décision américaine sur les avions de combat.

A l'issue d'une réunion consacrée à l'Ukraine vendredi, la Maison Blanche a fait savoir que le président américain avait surmonté ses réticences de longue date en se disant prêt à autoriser d'autres pays à fournir à Kiev les avions de combat qu'il réclame, des F-16 de fabrication américaine. Une décision "historique", a salué le président ukrainien.

Formation des pilotes ukrainiens

Washington soutient désormais une initiative commune de ses alliés pour former des pilotes ukrainiens sur des F-16. "Le Royaume-Uni travaillera avec les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour apporter à l'Ukraine la capacité aérienne de combat dont elle a besoin", a immédiatement réagi le Premier ministre britannique Rishi Sunak, également présent au Japon. Le président français Emmanuel Macron s'était aussi dit prêt lundi à apporter aux pilotes ukrainiens une formation.

Pour l'instant, pas question pour les Etats-Unis de prendre eux-mêmes une telle décision, mais le simple fait d'autoriser d'autres pays à le faire serait un tournant majeur de la réponse occidentale à l'invasion par la Russie en février 2022. La Maison Blanche elle-même n'a eu de cesse d'adapter sa position depuis le début de la guerre. Elle a ainsi autorisé récemment l'envoi de chars américains à l'Ukraine, ce qui avait longtemps été un tabou à Washington.