Ukraine : Volodymyr Zelensky dénonce un charnier à Izioum, ville reprise aux Russes

Un charnier a été découvert à Izioum, ville reprise aux Russes par l'Ukraine, dans l'est du pays. Annonce faite jeudi soir par le président Volodymyr Zelensky dans sa vidéo quotidienne postée sur les réseaux sociaux. Il a indiqué que des journalistes ukrainiens et internationaux se rendront sur place ce vendredi. "Nous voulons que le monde sache ce qui se passe réellement et ce à quoi l'occupation russe a conduit. Boutcha, Marioupol, maintenant, malheureusement, Izioum...", a-t-il déclaré.

Selon un conseiller de la présidence, "450 tombes" ont été découvertes près d'Izioum. "Ce n'est qu'un seul des sites d'enterrements massifs découverts près d'Izioum", a-t-il écrit sur Twitter. "Pendant des mois, la terreur, la violence, la torture et les meurtres de masse ont régné en maître dans les territoires occupés" a-t-il ajouté.

Interviewé par la chaîne Sky News, Serguiï Botvinov, reponsable de la police régionale, a indiqué : "Nous savons que certains ont été tués (abattus), d'autres sont morts à cause de tirs d'artillerie, de traumatismes dus à l'explosion des mines. Certains sont morts dans des frappes aériennes. Nous avons également des informations selon lesquelles de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés".

Volodymyr Zelensky s'était rendu mercredi dans la ville stratégique d'Izioum, d'où il a promis aux Ukrainiens la "victoire". Il avait souligné que "la quasi-totalité de la région de Kharkiv", dans le nord-est du pays, était désormais "libérée", à la faveur d'une contre-offensive entamée début septembre.