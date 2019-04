VIDÉOS - Ukraine : Volodymyr Zelensky, comédien novice en politique, est élu Président

Le comédien Volodymyr Zelensky, sans aucune expérience politique, a remporté lundi l'élection présidentielle en Ukraine, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote par le consortium "Exit Poll National", qui réunit trois instituts. À l'issue de quatre mois de campagne menée essentiellement sur les réseaux sociaux et sans programme précis, il a remporté 73% des voix au second tour de la présidentielle, contre 25% pour son adversaire, le Président sortant Petro Porochenko. Des résultats officiels partiels doivent être publiés par la Commission électorale.

Discours gagnant contre des élites jugées corrompues

Sous une pluie de confettis et les applaudissements de ses partisans, le vainqueur a remercié, depuis son quartier général, ses électeurs et ceux "qui ont fait un autre choix". "Je ne vous laisserai jamais tomber !", a-t-il lancé avant de s'adresser à "tous les pays de l'espace post-soviétique" : "Regardez-nous! Tout est possible !" Teintant son discours d'une tonalité anti-élites, le nouveau Président a promis de "casser le système" miné par la corruption, les difficultés économiques et la guerre, sans dévier du cap pro-occidental.

Rares sont ceux qui ont pris au sérieux Volodymyr Zelensky, acteur et humoriste de 41 ans, notamment connu pour la série TV dans laquelle il incarnait un professeur d'histoire élu à la présidence sur un malentendu. Son élection ouvre une période d'incertitudes pour ce pays en guerre, aux portes de l'Union européenne.

Relancer le processus de paix avec Moscou

Zelensky devra d'abord se pencher sur la situation géopolitique. L'arrivée au pouvoir de pro-occidentaux en 2014 a été suivie de l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée et d'une guerre dans l'est qui a fait près de 13.000 morts en cinq ans. Cette crise a largement contribué aux graves tensions actuelles entre la Russie et les Occidentaux, qui ont décrété des sanctions réciproques. Le nouveau Président a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait reprendre les discussions avec Vladimir Poutine pour tenter de faire revenir la paix.

Faire face à d'immenses difficultés économiques

Le deuxième défi sera celui-là intérieur. L'Ukraine, au bord du gouffre financier, a bénéficié en 2014 d'un plan d'aide occidental, mené par le Fonds monétaire international (FMI). Mais les crédits ont été débloqués au compte-gouttes en raison de la difficulté à adopter certaines mesures de rigueur ou anticorruption exigées en contrepartie. Espéré d'ici deux mois, le versement de la prochaine tranche (1,3 milliard de dollars) reste incertain, laissant les comptes en situation précaire. Zelensky devra également concilier ses promesses de campagne avec l'obligation qu'a l'Ukraine de rembourser plus de 20 milliards de dollars de dette publique.

Pas de majorité parlementaire

Pour mener à bien ses ambitions, le nouveau Président sera enfin gêné par le fait qu'il ne bénéficie d'aucune majorité au Parlement pour former au gouvernement. Les élections législatives ne sont prévues que le 27 octobre.