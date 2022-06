Ukraine : Volodymyr Zelensky se rend pour la première fois dans le sud du pays depuis le début de la guerre

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est rendu pour la première fois dans le sud de son pays depuis le début de la guerre avec la Fédération de Russie, près de Kherson, une région occupée par les Russes. Il s'est rendu à Mykolaïv, une ville portuaire et industrielle stratégique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les déplacements hors de la capitale Kiev sont rares depuis le début de l'invasion russe, a effectué samedi, pour la première fois, une visite dans la localité de Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine. Une vidéo, diffusée par la présidence ukrainienne, le montre en train d'inspecter un immeuble résidentiel très endommagé et tenir une réunion avec des responsables locaux.

Mykolaïv, ville portuaire et industrielle de près d'un demi-million d'habitants avant la guerre, est toujours sous contrôle ukrainien, mais elle est proche de la région de Kherson, occupée par les Russes. Elle reste une cible de Moscou car elle se trouve sur la route vers Odessa, le plus grand port d'Ukraine, à 130 km au sud-ouest. Cette visite intervient un jour après qu'une frappe russe a tué deux personnes et en a blessé 20 dans la ville. Dans la vidéo, le gouverneur local, Vitaliy Kim, montre à Volodymyr Zelensky les dégâts causés à un immeuble résidentiel. Le grand bâtiment présente un trou béant, avec l'intérieur des appartements visible.

Un trident ukrainien bleu et jaune est visible sur l'une des fenêtres brisées. M. Zelensky a également participé à une réunion avec des responsables locaux dans ce qui ressemblait à un sous-sol souterrain, où il a remis des récompenses pour bravoure. Son bureau a déclaré qu'ils avaient "discuté de l'état de l'économie, du rétablissement de l'approvisionnement en eau et de la situation de l'agriculture". "Une attention particulière a été accordée aux menaces terrestres et maritimes. Nous ne cessons de travailler pour la victoire", peut-on lire dans le communiqué.

