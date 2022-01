A la veille d'une nouvelle tentative de négociations entre la Russie et les Etats-Unis à propos de la situation en Ukraine, France Bleu fait le point sur les tensions entre Washington et Moscou, et sur la position de l'Europe.

Ukraine : on vous explique l’escalade entre la Russie et les Etats-Unis

La tension est montée d'un cran cette semaine entre la Russie et les Etats-Unis sur la question de l'Ukraine. Washington craint une invasion de ce pays de l'ex-URSS par les soldats russes. Faut-il s'inquiéter de la situation ? France Bleu fait le point.

Le contexte

La Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats russes, ainsi que des chars et de l'artillerie, près de la frontière ukrainienne depuis la fin de l'année dernière, laissant craindre une invasion. La Russie nie toute velléité belliqueuse et assure que ses milliers de soldats à la frontière ukrainienne ne sont pas une menace, mais se dit menacée par le renforcement de l'Otan dans la région.

En réponse à une révolution pro-occidentale en Ukraine, la Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée et est largement considérée comme étant le soutien militaire des séparatistes pro-russes dans le Donbass, à l'Est de l'Ukraine, théâtre d'une guerre depuis près de huit ans.

Si la Russie nie tout projet d'attaque, le Kremlin martèle qu'une désescalade passe par des garanties écrites pour sa sécurité. En plus d'un traité bannissant tout élargissement de l'Alliance atlantique à l'Ukraine et à la Géorgie, une autre ex-république soviétique, la Russie réclame que les Américains et leurs alliés renoncent à organiser des manoeuvres et des déploiements militaires en Europe de l'Est.

Moscou a signifié que ses demandes étaient non négociables, et de leur côté les Etats-Unis les ont jugées pour l'essentiel inacceptables. Après une série de pourparlers diplomatiques en Europe la semaine dernière, qui n'ont permis que de constater le fossé séparant Moscou et les Occidentaux, la Russie et les Etats-Unis doivent tenter une nouvelle fois ce vendredi de désamorcer la menace d'un nouveau conflit en Ukraine, à l'occasion d'un face-à-face à Genève entre Antony Blinken, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Que s'est-il passé cette semaine ?

Joe Biden évoque une probable incursion russe en Ukraine

Alors que, depuis Kiev en Ukraine, le secrétaire d’Etat des Etats-Unis Antony Blinken tentait de déminer le terrain en appelant Moscou à choisir la "voie pacifique", à deux jours de ce nouveau face-à-face diplomatique russo-américain, le Président des Etats-Unis a semblé mercredi accréditer l'idée d'une probable prochaine "incursion" russe en Ukraine.

"Je pense que [Vladimir Poutine] ne veut toujours pas d'une guerre à grande échelle", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Pour autant, "il va tester l'Occident". "Je pense qu'il va rentrer" en Ukraine d'une manière ou d'une autre, "il va devoir faire quelque chose", a-t-il prédit, sans plus de précisions.

Joe Biden a ensuite reconnu que la réaction et l'unité des Occidentaux dépendraient de l'ampleur de ce que fera Moscou. "Si c'est une incursion mineure", les membres de l'Otan risquent de se diviser sur l'ampleur de la riposte, mais si les Russes "font ce dont ils sont capables avec les forces qu'ils ont massées à la frontière, ce sera un désastre pour la Russie", a-t-il insisté. La situation pourrait "échapper à tout contrôle", s'est-il alarmé. Des propos qui n'ont pas manqué de provoquer les foudres de l'opposition républicaine aux Etats-Unis. Des ténors républicains ont immédiatement accusé le président démocrate de s'être résigné à une telle incursion.

Face au tollé naissant, la Maison Blanche a tenté de clarifier le propos présidentiel, ce jeudi. Toute entrée de troupes russes en Ukraine serait une "invasion", a insisté Joe Biden.

Les représailles se préparent en cas d'invasion

Joe Biden a en tout cas détaillé avec fermeté les conséquences d'une invasion d'envergure. "S'ils envahissent, ils vont le payer, ils ne pourront plus passer par les banques, ils ne pourront faire de transactions en dollars", a-t-il mis en garde, évoquant, outre ces sanctions sans précédent contre l'économie russe, le risque de "lourdes" pertes humaines sur le champ de bataille.

"Tout" franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entrainerait une réaction "rapide et sévère" des Etats-Unis et de "nos alliés", a assuré ce jeudi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Berlin. Depuis la ville qui fut coupée en deux par un mur pendant près de 30 ans, le secrétaire d'Etat américain a estimé que toute violation par la Russie de la souveraineté territoriale de l'Ukraine "nous ramènerait à une époque bien plus dangereuse et instable, lorsque ce continent était divisé en deux, (...) avec la menace d'une guerre totale planant au-dessus de la tête de chacun".

Les Etats-Unis ont également approuvé les demandes des pays baltes d'expédier des armes de fabrication américaine à l'Ukraine. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, dans le voisinage immédiat de la Russie, s'inquiètent particulièrement de la situation. "Nous avons décidé d'envoyer des armes et d'autres aides (à l'Ukraine)", a confirmé à l'AFP le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, selon lequel cette démarche vise à "dissuader" la Russie de toute attaque. Depuis l'année dernière, l'administration du président Joe Biden a approuvé l'envoi de 650 millions de dollars d'armes à l'Ukraine, dont 200 millions le mois dernier.

La Russie répond aux menaces américaines

Le Kremlin a dénoncé jeudi les remarques "déstabilisatrices" de Joe Biden. Moscou a répliqué en annonçant le lancement d'opérations navales tous azimuts. Plus de 140 navires de guerre et environ 10.000 militaires prendront part en janvier et février à ces exercices menés dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique ou encore la Méditerranée.

L'objectif principal de ces manoeuvres est de mettre en action "les forces navales, aériennes et spatiales" et de contrer les "menaces" depuis les "mers et les océans", a justifié le ministre russe de la Défense. La Russie a également prévu de mener des manoeuvres navales conjointes avec l'Iran et la Chine, dont la date n'a pas encore été fixée.

Et l'Europe dans tout ça ?

La sécurité du continent européen est "impossible" sans le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a estimé ce jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La Grande-Bretagne avait annoncé dès lundi qu'elle comptait envoyer des armes antichars. L'Allemagne a pour sa part rejeté l'idée de livrer des armes à l'Ukraine, estimant que cela ne ferait qu'aggraver les tensions. La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock s'est cependant montrée très ferme, assurant que son pays "ferait tout pour garantir la sécurité de l'Ukraine" face à la Russie. Et le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a dissipé mercredi les ambiguïtés sur l'avenir du gazoduc controversé Nord Stream 2. L'Allemagne, principal soutien du projet, s'est engagée auprès des Américains à bloquer sa mise en service si la Russie attaquait l'Ukraine, a-t-il assuré.

Le ministre des affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, présent lui aussi à Berlin ce jeudi, a mis en garde les Russes contre toute volonté de forger un "Yalta 2", un nouveau partage des sphères d'influence entre Est et Ouest, près de 77 ans après la conférence qui avait dessiné l'Europe de l'après Seconde guerre mondiale.

L'Union européenne s'est dit "prête" à répondre à une intervention de la Russie en Ukraine par des sanctions économiques et financières "massives", a assuré jeudi la présidente de la Commission européenne. "Nous espérons qu'une attaque n'aura pas lieu. Mais si c'est le cas, nous sommes prêts", a affirmé Ursula von der Leyen dans une intervention pendant le forum économique mondial virtuel de Davos (Suisse).

La Commission européenne a été chargée par les Etats membres de travailler sur les diverses sanctions économiques et financières contre la Russie et les options seront discutées lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE présidée lundi à Bruxelles par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Les sanctions doivent être approuvées à l'unanimité des Etats membres. "Nous n'acceptons pas les tentatives de la Russie de diviser l'Europe en sphères d'influence", a insisté Ursula von der Leyen. "Nous réaffirmons notre solidarité avec l'Ukraine et nos partenaires européens qui sont menacés par la Russie. Et bien sûr, nous continuons à défendre le principe fondamental selon lequel l'Ukraine est libre de décider en tant qu'État souverain", a-t-elle ajouté.

"Pour être très claire, nous voulons un dialogue (avec la Russie), a encore dit Ursula von der Leyen. Mais si la situation se détériore, s'il y a de nouvelles attaques contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous répondrons par des sanctions économiques et financières massives", a-t-elle expliqué. "L'Union européenne est de loin le premier partenaire commercial de la Russie et de loin son premier investisseur. Cette relation commerciale est importante pour nous. Mais elle est bien plus importante pour la Russie", a-t-elle souligné.

Un dialogue possible ?

Malgré cette escalade, le 46e président des Etats-Unis a tendu la main sur les exigences de la Russie et s'est même dit prêt à un nouveau sommet avec Vladimir Poutine. Sur la garantie exigée par le Kremlin que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'Otan, il a fait valoir que dans les faits, il était peu probable que Kiev devienne membre de l'Alliance atlantique dans un avenir proche - même si par principe, celle-ci ne ferme pas sa porte. Pour M. Blinken, claquer la porte de l'OTAN n'est pas une solution, car "une nation ne peut pas simplement dicter son choix à une autre".

Sur la promesse que les Occidentaux ne déploieront pas d'armes stratégiques sur le territoire ukrainien, "nous pouvons trouver une solution", sur la base de la réciprocité, a assuré Joe Biden. Le gouvernement du président Joe Biden a déclaré qu'il était prêt à accepter une plus grande transparence sur les exercices militaires.

Moscou et Washington doivent tenter une nouvelle fois vendredi de désamorcer les tensions lors d'un face-à-face à Genève entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le chef de la diplomatie américaine a déjà prévenu qu'il ne satisferait pas, lors de ce rendez-vous en Suisse, la demande russe d'un engagement écrit sur ses exigences, espérant plutôt explorer des domaines de coopération. "J'espère fortement que nous pourrons rester sur une voie diplomatique et pacifique, mais en fin de compte, ce sera la décision du président Poutine", a dit à Kiev Antony Blinken.

Est-on vraiment au bord d'un conflit ?

"Non", a estimé ce jeudi sur franceinfo Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS et ancien ambassadeur de France en Russie de janvier 2009 à novembre 2013. "Nous sommes plutôt dans une phase de montée des enchères au cours d'un processus de négociation qui a commencé la semaine dernière", a-t-il analysé, concédant que la "concentration militaire" à la frontière ukrainienne, "à plus long terme" indique malgré tout "une menace plus lourde qui pèse et qui est à la merci des incidents."

Selon lui, l’étincelle qui déclenche une guerre "peut arriver parce qu'il y a des têtes brûlées des deux côtés". "Il peut y avoir des incidents qui dégénèrent, a-t-il poursuivi. Il ne faut pas l'exclure."