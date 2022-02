Ukraine vue de Picardie : "La crainte ce serait une invasion", selon un Samarien d'origine ukrainienne

La tension est toujours plus forte en Ukraine. Lundi 21 février, la Russie a reconnu l'indépendance de deux provinces séparatistes ukrainiennes. Le Kremlin a ordonné l'envoi de soldats dans ces territoires. Comment les Picards d'origine ukrainienne vivent les événements ? Réponse avec l'invité de France Bleu Picardie Jean-Bernard Dupont Melnyczenko, un habitant de Fontenay-sur-Somme, commune entre Amiens et Abbeville, inspecteur académique à la retraite.

France Bleu Picardie : Vous êtes d'origine ukrainienne, vous avez encore des proches en Ukraine. On se doute que vous leur parler régulièrement en ce moment.

Jean-Bernard Dupont Zelnyczenko : Oui, on s'écrit, on se téléphone avec mes amis, avec la famille. Et puis on reparle ensemble des souvenirs qu'on a eus puisque je suis allé à peu près une vingtaine de fois en Ukraine.

Et en ce moment, justement, avec la situation dans le Donbass, et la Russie, quel est leur état d'esprit ?

Il y a, il y a trois jours, à peu près l'état d'esprit était : "On est très calme, on n'a pas peur, on est sûr de nous". Chacun travaille. On va chercher les enfants à l'école le dimanche. Il y a des baptêmes qui ont lieu. Il n'y a pas de problème. Il y a des matchs de foot qui ont eu lieu. Ça, c'était il y a trois jours. Ça reflète bien également la position que prend le président Zelensky en disant "Nous, on est calme, on attend, on attend la tempête, peut être, mais pour l'instant, on ne bougera pas et on est sûr de notre plein droit. On est chez nous et on n'a pas envie d'aller chez quelqu'un."

Mais là, aujourd'hui, la donne a un peu changé. Est ce que certaines personnes ont quand même envie de fuir la guerre ou tout simplement.

Je pense qu'une partie des Ukrainiens va fuir la guerre. C'est un peu normal, mais la reconnaissance faite par le président de la Fédération de Russie, c'est une chose. La vie quotidienne des gens, c'en est une autre aussi bien d'un côté, du côté ukrainien de la frontière. Je ne parle pas du côté politique et ceux qui habitent dans l'Est, dans les enclaves autoproclamées telles que je les appelle moi. Pour eux, il n'y a pas de changement. Il y a des bombes. Il y a une situation de guerre. Il y a une situation où on manque de tout et on a envie que les choses redeviennent comme c'était avant quand on travaillait normalement.

Et quelle est la crainte principale aujourd'hui, justement, pour vos proches, pour votre famille, là bas ?

Ils n'osent pas le dire et moi non plus. La crainte, ce serait une invasion. Mais la plupart des Ukrainiens, par exemple, à Kiev qui occupent des postes importants que je connais, avec lesquels j'ai parlé. Ils ne croient pas à une invasion, une invasion qui irait jusqu'à Kiev. Ce n'est pas possible. Moi non plus, je n'y crois pas et je pense que Poutine a compris que même son état major en partie, ne sont pas d'accord pour envahir l'Ukraine. Par contre, s'installer dans les dans l'oblast de Lougansk et de Donetsk, C'est en train de se faire .

Ils ont déjà dépassé la frontière ukrainienne, ils ont dépassé de 20 ou ils vont la dépasser de 30 ou 40 km, puis s'installent dans la république autoproclamée. Donbass c'est une appellation économique. Ça veut dire que c'est le bassin, c'est le bassin métallurgique, le bassin houiller. Et il y a deux oblast, c'est à dire deux régions, celle au nord de Lougansk et celle au sud de Donetsk. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est partagé en deux. Mais ce n'est pas que d'un côté ukrainien que de l'autre.

Le premier ministre Jean Castex a indiqué hier que la France portera la voix du soutien indéfectible au peuple ukrainien. Pour vous, ce soutien, comment ça pourrait se traduire ?

J'avoue que si j'avais la chance de voir monsieur Castex en face de moi, je me poserai la question. On peut envoyer des médicaments, c'est bien. On peut envoyer des médecins, des ambulances. Et puis, il faut surtout avoir un soutien politique énorme pour éviter d'entendre ce qu'on a entendu de la part du président de la République fédérative de Russie, c'est-à-dire des mensonges complets. Il a demandé à l'armée ukrainienne d'arrêter ses opérations militaires. Elle est chez elle. Elle se défend. Si Monsieur Castex veut nous aider et c'est de faire éclater tout ça. Quand je dis faire éclater, arrêtez, arrêtez de se mentir à ce point là ou de nous mentir.

On imagine que cette situation vous touche personnellement...

Je suis très touché et comme je dis toujours, l'Ukraine, c'est ma mère, c'est ma maman. Elle n'est plus là, ma maman. Mais l'Ukraine est encore là. J'y suis allé, j'ai appris l'Ukrainien, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie. J'ai deux amours, la France et l'Ukraine.