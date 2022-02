La tension est plus forte que jamais en Ukraine. Après la reconnaissance des états séparatistes prorusses dans l'est du pays par la Russie, l'Europe annonce des sanctions. En Picardie, les événements sont suivis au jour le jour par les picards d'origine ukrainienne.

Ukraine vue de Picardie : "Les événements actuels me font très très mal"

La tension est plus forte que jamais en Ukraine mardi 22 février. Après la reconnaissance de l'indépendance de deux états séparatistes prorusses dans l'est de Ukraine par la Russie lundi, des sanctions financières et économiques ont été annoncées ce soir par l'Union européenne. Le Sénat russe a également approuvé l'envoi de militaires russes en soutien aux séparatistes ukrainiens. En Picardie, la situation est suivie au jour le jours par les Picards d'origine ukrainienne.

"Ils n'ont pas peur"

Bhordan Zusman habite Combles. Il est arrivé à 2 ans en France dans la Somme avec ses parents ukrainiens en 1948 après avoir été déportés dans un camps de personnes déplacées appelé "Arbeitlager" par les Allemands. "J'aime l'Ukraine. Les événements actuels me font très très mal", raconte-t-il. Il communique avec ses proches en Ukraine tous les jours par Skype. "Ils n'ont pas très peur parce que les Ukrainiens sont très combatifs", assure-t-il. "Ils ne se laisseront pas faire quand ils auront des armes. Ça va être une boucherie."

Le souvenir de la révolution de Maïdan qui avait 14 000 morts en 2014 a laissé le pays "traumatisé". Il affirme qu'aujourd'hui, certains Ukrainiens "vivent terrés dans des caves".