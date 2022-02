Ukrainiens de Lorraine : "On a l'impression d'être moins seuls"

Manifestations de solidarité à Metz, Fameck ou Forbach, appels aux dons, à l'accueil de réfugiés... La solidarité envers le peuple ukrainien s'organise en Moselle comme ailleurs en France depuis le déclenchement de l'attaque par l'armée russe.

Mobilisations multiples

"Ce n'est pas une surprise" confie Violeta Moskalu. Cette habitante de Metz, doctorante à l'Université de Lorraine et présidente de l'association Echange Lorraine-Ukraine vit depuis suffisamment longtemps en France pour "connaitre et apprécier la solidarité de la société française."

On a moins l'impression d'être seuls face à un fou avec la bombe nucléaire

L'association Echange Lorraine-Ukraine se propose, via son site internet et sa page Facebook, de se faire le relai des bonnes volontés et d'orienter ceux qui voudraient apporter leur aide aux ukrainiens qui ont abandonné leurs foyers, qu'ils soient sur la route de l'exil ou à l'abris dans des caves ou des bouches de métro pour se protéger des bombardements. "Nous avons des contacts avec les hôpitaux qui ont besoin de médicaments" explique Violeta Moskalu qui évoque également les besoins en équipements de protection comme des gilets pare balles, des casques, mais aussi de l'eau, des conserves, des vêtements secs...

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La réponse de l'Union Européenne

Elle salue également les réponses de la communauté internationale et les sanctions décidées à l'encontre de la Russie, particulièrement la décision "historique" de l'Union Européenne de financer l'achat d'armements pour renforcer l'armée ukrainienne. "Certains moquent l'Union Européenne en disant qu'il faut longtemps avant d'avoir des décisions. Finalement, cela a été décidé avec une rapidité incroyable." Pour autant, l'universitaire s'inquiète toujours de la faiblesse de son pays dans le domaine aérien. Elle milite pour interdire le survol de l'Ukraine "pour empêcher les avions russes de bombarder nos villes et nos villages." La résistance de son pays fait son admiration : "Poutine pensait qu'il pourrait s'offrir l'Ukraine en un ou deux jours. C'est pour cela qu'il se met à attaquer partout."