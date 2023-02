Un an après avoir fui la guerre, une famille ukrainienne revient sur son année en Sarthe

Dans leur appartement à Coulaines, près du Mans (Sarthe) ils "se plaisent bien" : chacun une chambre, des meubles, et le nécessaire en électroménager. C'est la Croix Rouge qui a trouvé ce logement à Nataliia Poberezhets, 37 ans, et son fils de 15 ans Fransua-Michel, qui ont quitté l'Ukraine au lendemain de l'invasion du pays par la Russie le 24 février 2022. Mais ils pensent tout le temps à leur vie d'avant, à Kiev, la capitale de l'Ukraine. "C'est un manque général, il y a pas longtemps je me promenais sur Google Maps et j'ai cherché dans mon quartier les endroits que j'ai connus. Même l'air semble un peu différent", raconte Nataliia, mère de famille.

Une adaptation compliquée au début

Dès son arrivée le 6 mars 2022, Nataliia veut trouver du travail : "indispensable pour être autonome, indépendante et ne pas avoir besoin des subventions", explique-t-elle. Mais ce qui coince, c'est son niveau de français. Alors, elle prend des cours de langue. Tous les samedis, pendant trois mois. Résultat : elle obtient un niveau A1 en décembre. Et postule comme assistante comptable chez CEMA Technologies. Elle est une des premières à postuler. Elle est finalement prise en CDD de six mois. Son contrat vient d'être renouvelé. "Au début, c'était compliqué avec mes collègues : on arrivait pas à communiquer sans Google Traduction. Au final, aujourd'hui, ça se passe bien." Pour elle, travailler est aussi indispensable pour payer son loyer, même si la CAF prend en charge une partie.

"Oublier le temps d'une seconde la guerre"

Grâce à ses amis, français et ukrainiens, rencontrés au Mans, elle s'accorde des moments de bonheur : "J'adore visiter le Vieux Mans. Je trouve l'architecture magnifique. Et l'abbaye de l'Epau, c'est super : j'ai adoré l'exposition sur la reine Bérengère", dit-elle avec le sourire. Mais la réalité revient vite : toute sa famille est restée en Ukraine. "Parfois j'oublie la situation dans laquelle je suis. Parfois, j'y pense, ça dépend vraiment des jours et des nouvelles : si on me dit, attends je te rappelle, il y a des missiles qui arrivent, je reste inquiète jusqu'à temps qu'on me recontacte".

Un souhait : retourner dès que possible en Ukraine

Son fils Fransua-Michel discute souvent via les réseaux sociaux avec ses amis restés en Ukraine, ou qui ont fui. Ensemble, ils parlent de ce qu'ils feront dès qu'ils se retrouveront à Kiev. "Du sport sans doute, ou une bonne séance de cinéma, comme on a fait la dernière fois que l'on s'est vus", souffle-t-il.

Selon la préfecture de la Sarthe, 700 Ukrainiens sont actuellement réfugiés dans le département. Ils étaient 950 à l'été 2022, mais un tiers d'entre eux a décidé de rentrer en Ukraine.