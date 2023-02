Un an après le début de l'invasion russe, les réfugiés ukrainiens de Lorraine pensent toujours au pays

C'est d'abord par la Perle des Vosges qu'Olga et sa fille Liza sont arrivées en Lorraine, en juin dernier, 3 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Cette journaliste de 34 ans a quitté le pays et sa ville de Mykolaïv lorsque sa chaîne de télévision lui a proposé de partir. Au début, elle ne voulait pas, "mais j'avais peur pour ma fille et j'ai décidé de la protéger", confie-t-elle. Ses premiers temps en France ont donc eu lieu dans l'angoisse de revoir des bombes, même une fois à Gérardmer.

ⓘ Publicité

Un long séjour

Comme près de 770 autres personnes, elle fait donc partie des Ukrainiens accueillis dans le département des Vosges. Elle trouvera finalement un logement à Epinal, avec sa fille, sa cousine étant également présente avec son enfant. "Au moins, je ne suis pas seule", sourit-elle. Mais au fur et à mesure des mois, le conflit dans son pays s'éternise et ce qu'elle imaginait comme un séjour rapide prend la direction du long cours. "Je pensais rester quelques mois, durant l'été, mais le problème, c'est qu'en Ukraine, l'école de ma fille était fermée et si je rentrais, elle ne pouvait pas y aller."

Les semaines s'écoulent et arrivée en hiver, Olga commence à envisager de rester bien plus longtemps que prévu. Elle souhaite donc trouver une activité et s'est lancée dans des cours de français afin de pouvoir trouver un employeur. "Quand je suis arrivée, je ne voulais pas être dépendante et je voulais travailler. Mais la barrière de la langue est un problème parce que si on ne comprend pas ce que je dis, c'est compliqué", décrit-elle.

La famille derrière

L'Ukraine reste trop dangereuse pour sa fille, Olga décide donc de rester dans une ville qu'elle a appris à aimer. "Epinal, c'est bien plus petit que Mykolaïv, qui compte 400 000 habitants. Mais j'aime bien l'architecture, la petite rivière, c'est tranquille et ça me plaît", explique-t-elle. Un petit baume au coeur, car au fond d'elle, elle pense toujours à ses proches restés en Ukraine. "Ma maman et ma grand-mère sont à Mykolaïv sans eau et sans électricité. J'ai des amis, des collègues, heureusement que j'ai le téléphone et Internet pour les contacter", conclut-elle.