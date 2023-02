Un an de guerre en Ukraine : ces exilés qui ont trouvé refuge en Isère

C'est un petit coin calme en Isère, dominé par la montagne de Chamechaude, le point culminant du massif. Nadia (Nadezhda en ukrainien) vit au Sappey-en-Chartreuse avec sa fille de 17 ans ; elles sont arrivées en France en mars 2022, trois semaines après le début de l'offensive russe. Une grande partie de la famille est restée là-bas, à Kharkiv, la deuxième ville du pays : son mari, sa fille aînée, sa petite-fille... "Tous les jours vous consultez les infos qui viennent d'Ukraine, raconte-t-elle. Tous les jours, vous vous inquiétez pour les conditions dans lesquelles vit votre famille. Tous les jours vous vous demandez : à quoi ressemblera l'avenir ? Quand cela va-t-il s'arrêter ? Que faut-il faire ? Et je n'arrive pas à dormir la nuit."

Nadia habite un appartement aménagé dans une ancienne ferme, chez Serge et son épouse, qui ont proposé de l'aider. "Tous les gens ici en France me soutiennent, poursuit Nadia. Ce sont des gens tellement sympathiques au Sappey. Ils me demandent tous : Nadia, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Mais ils ne peuvent pas arrêter la guerre. Et moi je ne peux pas m'arrêter de me faire du souci. Tous les jours : je m'inquiète pour ma famille, mon pays, pour tous les gens qui sont restés en Ukraine. Je prie mon dieu pour qu'ils soient en sécurité."

Nadia et Serge, un habitant du Sappey qui l'aide © Radio France - Lionel Cariou

Une consultation à l'hôpital pour les Ukrainiens

Nadia est médecin. Pendant six mois, de juillet à décembre 2022, elle a exercé au CHU de Grenoble, exclusivement auprès de patients ukrainiens qui, comme elle, ont connu le traumatisme de la guerre et l'exil. "C'est tellement important pour eux de voir un médecin ukrainien qui peut les comprendre, qui peut les aider, souligne la quinquagénaire. Parfois je recevais des mères de famille avec des problèmes de santé. À la fin de la journée, j'avais de la douleur dans le cœur. Ce sont des histoires différentes à chaque fois, c'est difficile." Elle a ainsi croisé la route de 400 patients. Mais tout s'est arrêté en fin d'année, faute de financement, explique-t-elle. Depuis Nadia a trouvé du travail dans un laboratoire, mais elle voudrait pouvoir continuer à soigner les Ukrainiens. "Je suis plus utile pour mon pays comme médecin, soupire-t-elle, plus utile pour mes compatriotes qui vivent ici."

Une longue attente

Mariia, Iryna et Ganna devant les locaux de France Bleu Isère où nous avons enregistré un "Grand Format" © Radio France - Lionel Cariou

Le département de l'Isère a accueilli, selon les chiffres communiqués par la Préfecture, 2150 personnes venues d'Ukraine - adultes et enfants confondus - depuis le début du conflit. 523 enfants sont scolarisés dans le département, de la maternelle au lycée. Des Ukrainiens poussés sur la route par la guerre qui frappe leur pays. Et qui attendent la fin des combats pour pouvoir rentrer chez eux. Au départ, beaucoup pensaient à une guerre-éclair. Iryna, par exemple, a quitté Dnipro (Sud-Est) avec sa fille de 3 ans au mois d'avril. "Nous avons décidé de partir parce qu'il y avait de plus en plus de bombardements - il y en avait tous les jours" raconte la jeune femme. Elle habitait près de l'aéroport, régulièrement ciblé par l'armée russe. Elle est donc partie le 16 avril 2022, en Hongrie, pays frontalier, pensant pouvoir rentrer rapidement. Elle y est restée un mois. Puis elle a contacté son ami Ganna Alexandrova, installée dans le Pays Voironnais depuis une quinzaine d'années. Les deux femmes se sont rencontrées dans les années 2000 à l'académie d'architecture, en Ukraine. Ganna lui a trouvé un logement à Grenoble, pour elle et sa fille, prêté par un particulier qui souhaitait aider les Ukrainiens... "Il a même proposé de payer les charges !" s'étonne encore Ganna, qui a fondé l'association Free People ici, en France, au tout début du conflit.

Sa propre sœur, Mariia, a également rejoint la France en mai avec sa fille de 12 ans. Comme Iryna, son mari, qui s'est engagé dans l'armée, est resté en Ukraine. Au début du conflit, Mariia est restée à Dnipro pour coordonner l'aide humanitaire sur place. Et puis, un soir de mai 2022, en voyant depuis leur balcon une roquette russe abattue par la défense anti-aérienne ukrainienne, son mari lui a dit que c'était le moment pour elle de partir. Lui est resté. La séparation, doublée d'inquiétude, est très difficile à vivre et les larmes montent vite lorsqu'on évoque les proches restés au pays.

"C'est l'ascenseur émotionnel, raconte Mariia : je suis bien, je suis mal, je me sens bien, je me sens mal, en bas, en haut, tout le temps. Mais ce qui (me) donne aussi des forces pour attendre, c’est l’action, c’est de s’occuper de l’aide humanitaire (...). Évidemment il y a l’attente et c’est affreux, c'est affreux... L'attente est longue et il faut faire des choses. Et, en faisant des actions, je me sens mieux", traduit sa soeur.

loading

Mariia continuent de s'occuper des convois humanitaires avec Ganna. Elle monte aussi un projet de thérapie par le théâtre pour les Ukrainiens, notamment les jeunes, réfugiés ici - car la jeune femme est psycho-thérapeute de formation, mais aussi comédienne et metteur en scène de théâtre. Elle voit dans cette approche originale une manière d'aider les exilés à surmonter les traumatismes liés à la guerre et à l'éloignement.

Lors de l'enregistrement du "Grand Format" de France Bleu Isère © Radio France - Lionel Cariou

Ganna, elle, habite en Isère depuis une quinzaine d'années. Dès le début du conflit, elle a voulu aider ses compatriotes. Le 28 février 2022, elle traversait la frontière ukrainienne avec un van rempli d'aide humanitaire. Elle s'est arrêtée à Lviv. "On a vu tous les réfugiés qui étaient dans un état terrible, ils avaient peur, raconte Ganna. Je voyais des femmes à 2h du matin assises par terre avec des nourrissons alors qu'il neigeait. Il y avait des files d’attente énormes c’était... c’était compliqué. On a essayé d’aider comme on a pu, de les transporter... Mais on avait juste notre minibus de neuf places. Et j’ai vu avec mes propres yeux et je l’ai ressenti avec mon corps, j’ai senti que ce qui s’est passé là-bas. Cela a été comme un soulagement de pouvoir aider." Et elle ne s'est pas arrêtée : depuis, elle est retournée à quatre reprises en Ukraine à la tête de convois humanitaires avec son association Free People.

Aide alimentaire pour les Ukrainiens qui vivent en Isère

D'autres structures se sont montées en Isère juste après le début de la guerre. C'est le cas de Mriya Ukraine qui vient d'envoyer là-bas un cinquième camion d'aide humanitaire . L'association Kalyna, fondée dès le mois de mars 2022 par Caroline Ruiz, infirmière de profession, collecte du matériel médical qui est ensuite acheminé en Ukraine, avec le soutien "Des convois pour l'espoir". Mais Kalyna aide aussi les Ukrainiens qui vivent dans l'agglomération grenobloise, et au-delà, jusqu'à Voiron, Le Grand Lemps. Ce mardi matin, une file d'attente s'est formée devant le local du cours Berriat. Des Ukrainiens - surtout des femmes - venus chercher des paniers alimentaires et des vêtements ; car, pour beaucoup, l'aide de l'État ne suffit pas. Tous paient une cotisation mensuelle de quelques euros et peuvent repartir chaque semaine avec des provisions.

Caroline a fondé l'association Kalyna à Grenoble en mars 2022 © Radio France - Lionel Cariou

"On a dépassé aujourd’hui les 300-350 personnes, adultes et enfants confondus, qui viennent pour de l’aide alimentaire, qui viennent pour des conseils, pour demander si on peut les aider pour des papiers, des logements, qui viennent récupérer des vêtements, de la puériculture ou qui viennent aussi parfois discuter", détaille Caroline Ruiz. Les besoins sont réels et la présidente de l'association lance un appel aux collectivités locales et aux entreprises pour les aider financièrement. Car les cotisations permettent seulement de couvrir le loyer du local...

loading

Dans les locaux de l'association Kalyna, sur le cours Berriat à Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

L'association peut aussi compter sur une vingtaine de bénévoles très actifs pour la distribution de nourriture. Parmi eux, des Ukrainiens comme Denis et Margarita. Eux étaient déjà bénévoles en Ukraine, au début de la guerre : ils organisaient des distributions de repas à Dnipro, où affluaient les réfugiés. Puis Margarita a rejoint la France avec leur fils. Denis, lui, est resté jusqu'à la fin du mois de décembre, puis les a rejoint en Isère. Tous les deux racontent les tirs de roquette, la peur et l'inquiétude pour les membres de la famille restés là-bas. En France, ils ont retrouvé un peu de calme - un moment suspendu dans l'attente de la fin du conflit. "Merci la France, dit Margarita dans un sourire. Mais je veux retourner chez moi en Ukraine."

