Un an de guerre en Ukraine : Dmytro Teryomenko, volleyeur Ukrainien de Tours, comment vivre loin des siens ?

Dmytro Teryomenko est plongé dans une actualité malgré lui, le géant ukrainien, double mètres et 96 kilos. Le volleyeur de 36 ans entame sa septième année loin de son pays, l'Ukraine, frappé par la guerre déclenchée par la Russie le 24 février 2022 . Depuis Tours où il a posé ses valises en 2021, il suit à distance une guerre qui bouleverse sa vie et donc sa carrière.

Dmytro Teryomenko parle en anglais, avec peu de mots, car "les gens ne peuvent pas comprendre la guerre". Son club, le Tours Volley Ball, et ses coéquipiers le soutiennent, mais il ne veut pas parler de la guerre non plus avec eux. Quand vous lui demandez comment il va, il vous répond mécaniquement que "ça va" pour dire que son sort n'est rien comparé à ceux qui vivent en Ukraine.

Un téléphone pour garder le lien avec ceux qui sont en Ukraine

Il parle de ses parents restés à Kharkiv qui ne veulent pas quitter le pays et qui entendent les bombes. Il parle de son téléphone pour les joindre difficilement. Un téléphone qui est aussi un lien avec ses amis restés au pays, sur le front, dans le point chaud des combats actuels, dans le Dombass. Son meilleur ami lui envoie "des messages tous les quatre jours, c'est difficile", sans en dire plus.

Après plusieurs semaines très difficiles, il dit aujourd'hui s'est "adapté". Les deux premiers mois du conflit "ont été désastreux, surtout les trois premières semaines, impossible de me concentrer sur le jeu. L’équipe ne me faisait pas jouer, elle me laissait à Tours car je ne mangeais pas bien, je vomissais". Aujourd'hui, il joue au volley, son métier, pour gagner de l'argent et protéger sa famille.