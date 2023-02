Un an de guerre en Ukraine : "J'ai trouvé de vrais amis à Neufchâtel et à Rouen mais l'Ukraine c'est mon pays"

"Neufchâtel, c'était le paradis." Depuis Kiev, Natalia ne tarit pas d'éloge sur la commune de Seine-Maritime qui l'a accueillie avec son fils au début de la guerre dans son pays, déclenchée il y a un an, le 24 février 2022. Au total, 115.000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France, 1850 en Seine-Maritime.

Natalia et son fils sont restés cinq mois en Normandie, d'abord à Saint-Étienne-du-Rouvray puis à Neufchâtel-en-Bray. En juillet, profitant d'une accalmie dans les bombardements sur la capitale ukrainienne, ils sont repartis dans leur pays. "J'ai trouvé de vrais amis à Neufchâtel et à Rouen mais l'Ukraine c'est mon pays, ici habite mon mari, le père de mon fils et c'est mieux d'habiter ici", explique la maman de 38 ans. Mais des liens très profonds se sont tissés avec les Normands.

Des liens très forts avec les Normands

Dès son arrivée, Natalia s'est très vite fait des amis à Saint-Étienne-du-Rouvray puis à Neufchâtel-en-Bray, "des gens extraordinaires et exceptionnels", avec qui elle est restée très proche. "Tout le monde était très gentil, ils nous ont aidés et soutenus, c'était comme un paradis." Son arrivée a été facilitée par sa connaissance du français, appris à l'université et qu'elle parle quasiment parfaitement.

Natalia s'est notamment liée d'amitié avec Marie, une habitante de Neufchâtel. "Son fils a deux ans de plus que ma fille et ils sont devenus très copains donc on s'est vues souvent. Il se trouve qu'à ce moment là, j'avais plus de temps à consacrer à Natalia et donc on est allées prendre des cafés ensemble, on est allées à Rouen, elle venait à la maison pour manger et c'est très vite devenu une relation d'amitié et pas simplement un accompagnement", raconte Marie.

L'habitude de la guerre

Le choix de Natalia de repartir en Ukraine a été difficile à prendre et certains moments ont été rudes. Ses amis français prennent de ses nouvelles toutes les semaines, ils restent en contact régulier, notamment dans les moments difficiles. "Quand les bombardements ont commencé à reprendre sur Kiev, on a commencé à avoir peur pour elle. Le premier jour des bombardements, en septembre ou début octobre, Natalia m'avait envoyé un message sur WhatsApp pour me dire qu'elle était dans un abri et nous sommes restées sur WhatsApp pendant une heure ou deux ensemble, pour la déstresser un peu", se souvient Marie. Ses amis lui ont tous indiqué qu'elle pouvait revenir en Normandie dès qu'elle en ressentirait le besoin.

Mais aujourd'hui, ces bombardements sont presque devenus une routine pour Natalia. "C'est peut-être bizarre à dire, mais on peut s'habituer à vivre dans la guerre", explique-t-elle. Celle qui est philologue de formation a même retrouvé un emploi d'assistante d'un chef d'entreprise. Toutefois, avec son mari et son fils, ils travaillent et étudient la plupart du temps de chez eux, pour ne pas prendre le risque de se rendre en centre-ville, très dangereux.

Dans les moments calmes, Natalia va à la salle de sport ou encore fait quelques courses et là encore, la Normandie n'est jamais très loin. "J'ai trouvé beaucoup de fromages de Neufchâtel" dans les rayons, raconte-t-elle, un grand sourire dans la voix. Des fromages qu'elle s'est empressés de prendre en photo pour envoyer à ses amis normands. La Normandie reste donc dans son cœur. Elle aimerait revenir à Neufchâtel dès cet été mais cette fois, elle l'espère, pour des vacances.