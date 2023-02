Un an de guerre en Ukraine : la Gironde terre d'accueil pour les Ukrainiens

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait son "opération militaire spéciale", c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine. Kiev, la capitale ukrainienne que beaucoup pensaient hors d'atteinte a été bombardée au petit matin. Depuis, la guerre continue et 8 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. 2.000 d'entre eux ont été accueillis en Gironde et ils ne sont plus que 1.500 encore présents dans le département.

À Sainte Eulalie, la nouvelle famille Ukrainienne de Carole et Jean-Jacques

Carole et Jean-Jacques habitent Sainte Eulalie au nord de Bordeaux. Dès le début de la guerre ils se sont manifestés auprès des associations pour héberger des Ukrainiens. Quelques jours plus tard débarquaient chez eux 9 réfugiés arrivés tout droit de Kiev. Des femmes et des enfants seulement, les hommes n'ayant pas le droit de quitter le territoire.

Carole et Jean-Jacques accueillent Svitlana (à droite) depuis un an. La jeune franco-ukrainienne Alexandra, 7 ans, joue les interprètes. © Radio France - Ulysse Le Toquin

Cette famille ukrainienne c'est celle de Svitlana, 63 ans. C'est la grand-mère de la famille. Tout le monde est arrivé par la route, début mars. Ce sont sa fille Katarina et sa nièce qui ont pris le volant et qui ont conduit pendant 4 jours entre Kiev et Bordeaux. Pour Svitlana ce n'est pas la première fois qu'elle fuyait sa ville, en 1986 elle habitait la région de Tchernobyl lors de la catastrophe nucléaire. Et depuis sa santé est fragile, c'est pour cela qu'elle est la seule de la famille à ne pas être rentrée en Ukraine.

En effet, Katarina, la fille de Svitlana, et toute sa famille sont repartis en octobre à Kiev pour "retrouver les hommes" explique-t-elle. Svitlana elle-même y a laissé son amoureux, qu'elle appelle tous les jours. Dans la capitale ukrainienne les sirènes d'alerte sonnent encore quotidiennement mais le manque d'eau et d'électricité n'est plus tellement d'actualité. En revanche, Carole et Jean-Jacques envoient des colis à leur nouvelle famille ukrainienne régulièrement. Dedans des affaires chaudes, des lampes torches, mais aussi... du bon Bordeaux et du pâté ! Carole et Jean-Jacques sont déjà invités à Kiev, ils iront dès que la guerre sera finie.

Maxime, l'Ukrainien qui accueille les Ukrainiens

Installé à Bordeaux depuis 9 ans avec ses parents, Maxime travaille toutes les nuits au Diaconat de Bordeaux, dans les locaux de Cenon où sont accueillis les réfugiés ukrainiens. Il raconte son réveil le 24 février 2022 au matin : "Mon portable était inondé de notifications et de messages, je ne comprenais pas ce qu'il se passait." Quelques jours plus tard avec tous les autres Ukrainiens habitant autour de Bordeaux ils se réunissent et créent une association pour venir en aide à leurs compatriotes qui veulent fuir les combats.

C'est comme ça qu'il a aidé Grégory, Olena et leurs 3 enfants âgés de 18, 16 et 12 ans. Ils sont partis de Kiev en voiture, au lendemain du début de la guerre. "J'ai entendu la voix de mon fils, il est venu dans notre chambre, en demandant 'vous avez entendu le bruit ?', je n'ai pas compris. Je ne réalisais pas ce qu'il venait de se passer. On a entendu la deuxième bombe, puis la troisième. O n'y croyait pas du tout", raconte-t-il. Grâce au Diaconat et à Maxime, leurs 3 enfants sont scolarisés en France.

"Je ne pense pas qu'on va gagner la guerre. J'en suis sûr"

Maxime n'est pas retourné en Ukraine depuis le début de la guerre. Mais il est très patriote. Accueillir les réfugiés, c'est sa manière d'aider à l'effort de guerre. A la fin de la guerre il veut se faire tatouer le visage de Volodymir Zelensky. Et la guerre va finir vite selon lui : "Je ne pense pas qu'on va gagner la guerre. J'en suis sûr". Dans son salon, au-delà du grand drapeau ukrainien il y a une carte du monde... sans la Russie. Elle est remplacée par un "Ocean of Emptiness", "Océan du vide" en français.