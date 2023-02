Un an de guerre en Ukraine : la solidarité continue dans les Landes à Saint-Pierre-du-Mont

France Bleu Gascogne : Vous rentrez de votre cinquième mission humanitaire en Ukraine. Qu'est ce que vous y avez fait exactement?

ⓘ Publicité

Eva Dzieduszycki : Ma fondation travaille avec plusieurs hôpitaux dans les campagnes ukrainiennes actuellement, ou se trouve entre Kiev, Kharkiv et Bachmout. Donc, les endroits où c'est vraiment l'enfer sur terre, où il y a énormément, énormément de travail. On collecte absolument tout ce qui peut servir à soigner. Le principe est en fait de dire que nous avons tous dans nos placards des excédents de prescriptions et que si chacun donne ses excédents, on remplit des camions et on sauve des vies. Les antibiotiques qui restent à la suite d'une prescription, le Doliprane, les pansements, les gaz, les désinfectants, les bandages, les orthèses. Donc j'appelle tout un chacun à faire le ménage dans son placard et nous apporter ce dont il ne se sert plus.

On a vu au début du conflit un énorme élan de solidarité dans les Landes, en France, en Europe, partout. Est ce que cet élan s'est tari aujourd'hui ou est-ce que vous remarquez autour de vous que les Français, les Landais, continuent de donner beaucoup ?

Vraiment. À chaque fois que j'ai fait un appel, il y a une très très belle réponse. Avant ce départ, la mairie de Saint Pierre a donc fait un appel et en quelques jours, il y a eu énormément de choses et on a pu remplir le camion. Tant et si bien qu'il est même resté quelques cartons qui n'ont pas pu partir et qui partiront au prochain voyage, début mars.

Comment ces dons sont accueillis en Ukraine ? Est-ce que quand vous allez sur place, vous avez l'impression d'être utile ou c'est un peu une goutte d'eau ?

Quand je vois à quelle vitesse les produits sont utilisés et l'enthousiasme avec lesquels les médecins les accueillent, je me dis que c'est vraiment utile. C'est-à-dire que ces médecins qui travaillent avec nous travaillent avec les moyens du bord et souvent avec pas grand-chose. Ils sont eux-mêmes la cible d'attaques. On a eu un accident terrible, car une de nos bénévoles a perdu une jambe récemment.

Si on habite à Saint-Pierre-du-Mont ou n'importe où dans les Landes d'ailleurs, et qu'on veut donner concrètement, comment on s'y prend, vers qui on se tourne.

La mairie de Saint Pierre continue à servir de point de collecte. La mairie de Grenade sur l'Adour également et je vais essayer d'organiser un point de collecte dans le sud des Landes. En fait, il y a le point de collecte de Bayonne, la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne.

Et vous, vous prévoyez de retourner en Ukraine prochainement ?

J'espère début mars, dès que j'ai de quoi remplir un camion.