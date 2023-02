Un an de guerre en Ukraine : le ministre des Solidarités salue la "dignité et le courage" des Ukrainiens

"C'est la première fois que j'avais à gérer une crise sur le sol européen de cette ampleur-là." Le 24 février 2022, alors que débute la guerre en Ukraine, l'actuel ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées est encore directeur général de la Croix-Rouge française. Jean-Christophe Combe se rend dans le pays et à ses frontières, en Pologne ou en Roumanie, dont il garde "beaucoup, beaucoup d'images marquantes" a-t-il raconté ce vendredi dans l'émission Ma France . "Ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'immense élan de solidarité de l'ensemble de la population ukrainienne évidemment, mais aussi de tous les Européens".

Saluant "la dignité et le courage" du peuple ukrainien, Jean-Christophe Combe se remémore "ces étudiants dans les gares qui accompagnaient des personnes handicapées, des personnes âgées, des femmes avec des enfants en bas âge. C'est vraiment cette solidarité qui s'est exprimée au quotidien dans le pays". De ces premiers jours de conflit, il conserve aussi le souvenir "des sirènes" qui résonnaient "de façon permanente. Nous, on était là pour apporter un soutien civil, évidemment. Et voilà ce décalage entre quelque part, la paix qui régnait dans nos pays, en Europe et puis cette guerre si proche et si loin en même temps, et c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant, de touchant".

Rassemblements solidaires partout en France

Partout en France, des manifestations, rassemblements, flashmob, expositions et autres initiatives sont programmés ce week-end pour commémorer la première année de guerre en Ukraine. Ce vendredi à Strasbourg, l'hymne ukrainien a retenti devant le Conseil de l'Europe (CoE). Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes de la guerre, selon France Bleu Alsace. Des rassemblements sont aussi prévus cet après-midi à 17h30 devant la préfecture de la Sarthe au Mans, ou encore à 19h place Stanislas à Nancy.

La ville de Lille, jumelée avec Kharkiv (est de l'Ukraine), a choisi de se parer de jaune et bleu jusqu'au 1er mars. Dans la capitale, la Tour Eiffel est également illuminée aux couleurs de l'Ukraine jusqu'à dimanche soir. Une manifestation s'élancera samedi, à 14h, de la place de la République à la place de la Bastille.

À Rennes, l'association Solidarité Bretagne Ukraine et le Comité rennais du Mouvement de la Paix appellent notamment à une marche samedi à 15h sur le mail François-Mitterrand. À Toulouse, ville jumelée avec Kiev depuis 1975, un flashmob a rassemblé 1.000 personnes jeudi soir place du Capitole et à Marseille, l'Union des Ukrainiens de France a prévu de manifester devant le consulat russe.