Un an de guerre en Ukraine : Oleksandra, Sergei et leur fils voient leur avenir à Issoudun

Ils ont parcouru le chemin depuis Sievierodonetsk en 10 jours. 10 longs jours de train, bus, et voiture pour Oleksandra, Sergei et leur fils Artem, jusqu'à trouver refuge dans l'Indre. Cette famille ukrainienne est la première a s'être installée, le en mars 2022, à Issoudun. Un an après le début de la guerre, ils racontent leur installation sur France Bleu Berry.

ⓘ Publicité

"C'est important de travailler, je ne veux pas rester à la maison"

Après un premier accueil à Châteauroux, la famille a été redirigée deux semaines plus tard à Issoudun. Rapidement, le couple parle à la mairie et aux associations de la famille de Sergei, qui souhaite les rejoindre. En avril, ses parents arrivent avec leur chat : "C'était un soulagement. C'est important pour nous d'être ensemble" explique Oleksandra. D'abord accueillis dans un logement d'un bailleur social, ils ont depuis trouvé un appartement qu'ils louent eux-mêmes.

Oleksandra, elle, a trouvé rapidement un travail : la neurologue de formation a pu faire valider son diplôme, et être embauchée en centre de rééducation. "C'est important pour moi de travailler, je ne veux pas rester à la maison, je ne veux pas oublier mon métier !". Son mari, ingénieur et coach en fitness lorsqu'ils habitaient à Sievierodonetsk, suit de son côté des cours de Français et des formations pour trouver un travail à son tour. Artem, désormais âgé de 4 ans, est scolarisé dans la commune : "Il est très content, et nous aussi : tout se passe bien, tandis qu'on avait quelques problèmes à l'école en Ukraine", sourit sa mère.

"Maman, l'avion il fait 'bam, bam !' "

Malgré une installation rapide à Issoudun, les jeunes Ukrainiens pensent évidemment à leur pays. Oleksandra appelle tous les jours sa mère, restée dans le territoire de Lougansk, occupé par la Russie depuis 2014. Dix mois seulement avant la guerre, le couple y a acheté un appartement, complètement détruit par les attaques, mais dont il paye encore le crédit chaque mois.

Et surtout, la guerre a laissé des images qu'ils n'oublieront jamais. Artem, leur fils, a tout à fait conscience "que des hommes font la guerre chez nous" explique Oleksandra. "Il se souvient de tous les jouets qu'il a laissés là-bas, il m'a dit 'Maman, tu dois dire de ne pas toucher à mes affaires', donc il comprend tout. Quand nous étions à Châteauroux, un avion est passé et il m'a dit "Maman, l'avion il fait 'bam ! bam !'. Ça me rend triste".

Une quarantaine de réfugiés accueillis à Issoudun

Pour le moment, le couple envisage son avenir à moyen terme à Issoudun, car il le sait : "la guerre n'est pas finie".

Un point de vue partagé par la grande majorité des réfugiés de la ville, assure Tony Ben Lahoucine, adjoint au maire en charge de la citoyenneté, des associations culturelles et des cérémonies patriotiques : "les familles se projettent plus dans la ville qu'au début, lorsqu'ils sont arrivés".

L'adjoint, qui salue la chaîne de solidarité et d'organisation qui s'est mise en place entre services de l'Etat, organismes et associations pour assurer l'arrivée des réfugiés. "Le Secours Populaire, la Croix-Rouge, l'EPis (épicerie solidaire issoldunoise), nous ont beaucoup aidé pour leur fournir vêtements et nourriture, la plupart habite dans des logements de l'OPAC 36, le suivi social est assuré par Soliha36, et la préfecture, les services de l'Etat nous ont aidé à traduire, par exemple le diplôme d'Oleksandra pour qu'elle puisse travailler rapidement" énumère l'adjoint.

Désormais, ce n'est plus l'urgence de l'accueil qu'il faut gérer, mais l'intégration de ces Ukrainiens qu'il faut continuer d'aider. La mairie met en place des cours de Français pour les adultes, dans le cadre d'un dispositif soutenu par la Région Centre-Val-de-Loire, pour apprendre à faire un CV ou une lettre de motivation, par exemple. Des cours d'ailleurs ouverts à tous les étrangers qui souhaitent s'y inscrire. Et la ville espère aussi obtenir à la rentrée de septembre, un poste d'enseignant allophone, pour les élèves dont le Français n'est pas la langue maternelle.