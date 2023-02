Un an de guerre en Ukraine : résister "c'est dans notre ADN" assure Valéria Faure-Muntian

L'émotion est toujours grande quand on évoque la date du 24 février, jour du début de l'invasion russe en Ukraine. Un an plus tard jour pour jour, Valéria Faure-Muntian , ancienne députée Rennaissance de la Loire et présidente de l'amitié franco-ukrainienne à l'Assemblée nationale, est "triste que ce ne soit pas terminée [...] mais combative". Elle est fière de la résilience de son pays d'origine.

"Il n'y aura pas de négociations de paix tant que les enfants ukrainiens déportés de force en Russie ne seront pas rendus à leur famille."

Elle, qui a grandi en Ukraine avant de s'installer en France, admire la force de son peuple qui résiste à l'invasion russe. "C'est un exemple pour nous tous et donc ça nous oblige quelque part. Je le porte dans mes gènes, je le porte dans mon sang." Cette résilience ne l'étonne pas : "c'est dans notre ADN", ce n'est pas la première fois que ce pays est attaqué. Comme le dit Volodymyr Zelenski [le président ukrainien NDLR], c'est notre maison, il faut qu'on la défende."

Des pillages "jusqu'aux cuvettes des toilettes"

L'ancienne élue de la Loire est aujourd'hui reconvertie dans le conseil en entreprise pour, déjà, organiser la reconstruction de l'Ukraine. "Ils ont besoin de matériel et meubles, de circuits d'eau et ainsi de suite, mais aussi d'aides sur le numérique, sur la cybersécurité." Ce ne sont pas les personnels qui manquent, mais le matériel, poursuit Valéria Faure-Muntian. Elle dénonce le pillage systématique de villes prises par les Russes. "Toutes les maisons sont vidées et ils embarquent vraiment tout ce qu'ils peuvent emporter avec eux, jusqu'aux cuvettes des toilettes."

Des "crimes de guerre"

"Le pillage est une norme. Comme le viol est une norme, malheureusement, chez les militaires russes. Et ça ce sont des crimes de guerre qu'il faudra poursuivre à terme." Elle espère évidemment la fin du conflit, mais assène "Il n'y aura pas de négociations de paix tant que les enfants ukrainiens déportés de force en Russie ne seront pas rendus à leur famille."