VIDÉO - Un an de guerre en Ukraine : vers une "dislocation" de l'armée russe dans les mois à venir ?

L'armée russe va-t-elle s'effondrer dans les mois à venir ? Soldats mal préparés, difficultés de stocks de munitions, pertes humaines colossales et défaites stratégiques sur le terrain géopolitique, à l'occasion des un an du début de la guerre en Ukraine, Pierre Servent est revenu ce vendredi sur l'état de l'armée soviétique et les scénarios qu'il envisage. Le Colonel de réserve honoraire, spécialiste des questions de Défense, était invité sur franceinfo.

ⓘ Publicité

La "dislocation" de l'armée russe

Pierre Servent privilégie pour les prochains mois le scénario d'un "effondrement" de l'armée russe, pointant ses "dysfonctionnements", avec des conscrits et des réservistes "inexpérimentés" et "mal formés", et un mode de commandement qui "n'est pas du tout décentralisé, pas adapté à la guerre moderne". Au contraire, l'Ukraine a déjà "un mode de commandement moderne" avec notamment la "numérisation du champs de bataille". Si ces dernières semaines, les lignes de front ont peu évolué , Kiev est en train de remporter une "victoire défensive" sous les coups de butoir des Russes.

Alors que beaucoup d'observateurs craignaient une offensive de grande ampleur pour les un an de la guerre, les Russes n'en ont même "pas les moyens", selon Pierre Servent. Moscou conduit "une offensive depuis plusieurs mois sur 700 kilomètres de front", explique le spécialiste. Ils "poussent avec une débauche d'artillerie" mais avec désormais deux à trois fois moins d'obus tirés par jour, à cause de "difficultés de stock". Par ailleurs 1.200 chars lourds ont été détruits depuis le début de la guerre et Moscou n'a "pas les pièces détachées" pour réparer sa flotte. "Tout ça, ça donne 100 mètres conquis ici ou là pour des niveaux de pertes terribles", conlut Pierre Servent, qui estime que la Russie "ne peut pas faire mieux".

Pas "de menace nucléaire"

"Je ne pense pas qu'il y ait de menace nucléaire", assure Pierre Servent. Trois arguments éloignent selon lui la possibilité d'une attaque nucléaire russe. D'abord, le blocage politique : Poutine "perdrait instantanément le soutien de la Chine, de l'Inde et de la communauté internationale". Il y a aussi un blocage militaire. L'arme nucléaire tuerait aussi des soldats russes et toucherait même au-delà du terrain de combat. Puis, le nuage radioactif, lui aussi, "ne s'arrête pas aux frontières". La dernière raison est psychologique : "Poutine est un homme qui ne veut pas mourir" et l'arme nucléaire "ferait passer cette guerre dans une autre dimension". "Je ne crois pas que ce soit l'objectif de Poutine et je ne crois pas que ce soit dans l'idée des généraux qui sont autour de Poutine", conclut-il.

Une "succession d'échecs stratégiques"

Alors qu'il voulait affaiblir l'Ukraine, Poutine a donné à Kiev "sa grande guerre patriotique", il a "uni la population ukrainienne". La guerre a aussi "ressuscité" l'Otan, que Poutine voulait justement enterrer. Le président russe, qui espérait affaiblir les Européens, constate aujourd'hui une "consolidation de l'UE". Et les Etats-Unis sont présentés comme les grands gagnants de cette guerre, avec le "retour d'une position centrale" en Europe.

Même du côté de son allié chinois, Vladimir Poutine est perdant : la Chine "joue pour l'instant la carte de l'alliée parce qu'il y a une alliance idéologique", explique Pierre Servent, mais si la Russie perd la guerre, Pekin sait qu'elle pourra "racheter en discount les ressources énergétiques russes". D'autant que Pékin, qui "préfère des stratégies soft de pouvoir, notamment par le biais économique" est "très embarrassée" par le comportement de la Russie. La Chine et l'Inde ont bien tenté de pousser le président russe à "passer à "une phase de négociation", mais ils se sont heurtés au refus du "chef mafieux". Tout cela compose une "succession d'échecs stratégiques" pour Poutine, "où que le regard se pose".