Un an de guerre en Ukraine ... vu de Lorraine

Un an jour pour jour depuis l'entrée des chars russes en territoire ukrainien, le 24 février 2022, le conflit dure encore aujourd'hui avec des milliers de réfugiés en Lorraine. Au total sur 1 an, 1 500 personnes accueillies en Meurthe-et-Moselle et plus de 770 dans les Vosges. Retour sur cette année de conflit en Ukraine, et en Lorraine avec Arthur Blanc.

Une année de témoignages

Lorsque les sirènes sonnent dans tout le pays le 24 février 2022, les Ukrainiens déjà présents en Lorraine ont immédiatement décidé de se réunir sur la place Stanislas de Nancy pour se soutenir et tenir bon ensemble, alors que des proches sont confrontés aux combats.

Des immenses flux de réfugiés arrivent jusque chez nous, en Lorraine . Le premier bus avec à bord une centaine d'Ukrainiens arrive à Nancy le 19 mars. Beaucoup sont partis dans l'urgence. Il faut alors loger tout le monde. Ce sont donc dans un premier temps sur des familles d'accueil volontaires qu'il faut compter.

Au total sur 1 an, 1 500 personnes sont accueillies en Meurthe-et-Moselle et plus de 770 dans les Vosges.

La solidarité un an plus tard se poursuit. A Toul, en ce début d'année, un spectacle ukrainien joué par des réfugiés qui un an plus tard, envisagent désormais un séjour à très long terme.

Retrouvez cette rétrospective ce vendredi sur France Bleu Lorraine à 7h15 et 8h24. Matinale spéciale au programme avec également des témoignages et des portraits de ces réfugiés ayant rejoint la Lorraine au lendemain du début de l'invasion russe.

