Un an de guerre en Ukraine : une mobilisation inédite pour Pompiers humanitaires français

Le 1er mars 2022, quelques jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, une équipe de l'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français était envoyée à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour y installer un dispensaire. Ce n'était que la première mission d'une longue série, et le début d'un engagement inédit, explique le président de l'organisation, Jérôme Giron.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le conflit en Ukraine marque-t-il un moment particulier dans la vie de l'ONG Pompiers humanitaires français ?

Jérôme Giron : Bien sûr. Mais comme pour nous tous, je crois que c'est un événement marquant qui restera dans l'histoire et naturellement pour notre ONG. De la même manière, parce que c'est une mission d'urgence atypique sur un théâtre d'opération de guerre et qui nous conduit à mener encore des opérations un an après.

Votre première mission remonte à mars 2022 : vous partez installer un poste médical avancé à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. À ce moment là, en quoi consiste votre intervention ?

Dès les premiers jours du conflit, on se rend compte qu'il faut intervenir. Et le 1ᵉʳ mars, nous sommes sur place pour soit s'installer sur un dispensaire, soit s'installer dans un camp. On choisit d'être sur la frontière a Medyka. Donc on est au sud de la Pologne, à la frontière ukrainienne et on installe un poste médical avancé, un poste dispensaire qui permettra pour tout le flux de personnes à pied de réfugiés, de pouvoir avoir soit un peu de réconfort, soit des soins.

À combien partez-vous alors et avec quel matériel ?

Derrière une mission d'évaluation de trois ou quatre agents adhérents, c'est rapidement une dizaine ou une quinzaine de personnes qui se relaient sur place, dans ce qui est au début très transitoire : une toile de tente que l'on vient chauffer, que l'on vient agrémenter de deux ou trois autres tentes. Et puis, rapidement, on prend en charge de nombreuses personnes et les missions s'enchaînent. Et c'est plus de 60 adhérents de pompiers humanitaires français qui vont se relayer 24 heures sur 24 pendant plus de six semaines sur place.

À lire aussi Guerre en Ukraine : les soixante bénévoles de l'ONG stéphanoise Pompiers Humanitaires Français sont revenus

Apportez-vous aussi un soin psychologique ?

Bien sûr, il faut imaginer simplement des gens qui ont marché pour certains depuis plusieurs jours et qui se retrouvent, à dix mètres derrière la frontière ukrainienne. Ils se retrouvent pour certains avec une pathologie qu'ils ont depuis plusieurs jours, mais aussi des gens très fatigués, des gens qui ont subi le froid, des enfants. Et donc entre réconfort et soins, la vie s'organise autour du dispensaire et c'est pratiquement 1200 personnes qui ont été soignées sur le dispensaire et plusieurs milliers qui ont été prises en charge, y compris sur le plan psychologique.

Dans quel état d'esprit êtes-vous alors ? Imaginez-vous que c'est le début d'une longue série de missions ?

On se rend compte qu'il se passe quelque chose, d'autant plus sur place. On se rend compte du désarroi de ces gens, de cette injustice aussi. Et rapidement, on se dit oui, effectivement - on a couvert d'autres théâtres d'opérations en ce qui concerne l'ONG PHS - mais là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose à nos portes de terribles et que ça va durer.

Vous êtes intervenus pour cette première mission Jérôme Giron, quelles images gardez-vous ?

Pour ma part, pour avoir fait quelques missions déjà, je retiens un souvenir un peu dur finalement. Parce que c'est vrai que ces gens déplacés... quand c'est lié à une catastrophe naturelle, il y a effectivement là aussi l'injustice, mais ce n'est pas pareil. Là, en fait, ce qui me frappe très simplement, c'est que c'est très injuste pour ces populations qui n'ont pas choisi et c'est humain-dépendant. Il y a eu un choix humainement de déplacer ces populations, de les agresser et c'est ce que je retiens, ce grand désarroi et cette grande tristesse et la nécessité d'agir encore plus que d'habitude peut-être.

En un an, combien de missions ont-elles été menées par PHF en lien avec le conflit en Ukraine ?

Beaucoup de missions ont été menées puisque depuis, plusieurs véhicules, plusieurs semi-remorques de matériel sont partis. Il y a eu une vraie mobilisation de nos partenaires et de nouveaux partenaires autour de cette opération et on était encore - il y a dix jours pour ma part - sur place, avec la mise à disposition d'une unité mobile de soins qui permet de prendre en charge directement en Ukraine, dans les zones les plus exposées, des personnes et de les soigner. Donc on continue à mener des opérations et on espère que rapidement la guerre s'arrête et on accompagnera la reconstruction et la remise en place du système de soins.

Ces missions plus longues sont-elles compatibles, est-ce facile à organiser, avec votre travail dans l'urgence, comme celui que vous venez encore de mener en Turquie par exemple, après les séismes ?

Non, pas exactement parce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui sont mobilisés, il faut le souligner. Tout cela n'est possible que parce que les gens sont engagés bénévolement. Pompiers humanitaires français a la particularité de projeter sur l'international des gens de manière bénévole, très professionnels dans leur domaine, mais de manière bénévole. Et c'est une vraie synergie qui se crée avec une vraie chaîne de solidarité, avec des partenaires, avec des gens qui vont sur le terrain. Mais nous ne sommes finalement que le trait d'union entre ceux qui en ont besoin et nos partenaires pour pouvoir agir directement sur le terrain. Mais il a fallu s'organiser. Il a fallu se mobiliser. Mais je crois que tout le monde s'est mobilisé et finalement, on a fait un peu comme tout le monde.

Quand vous arrivez à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine il y a un and, de quel relais disposez-vous ?

Comme sur tous les théâtres d'opération, c'est parfois un peu complexe de tisser des liens. Mais là, les autorités polonaises en particulier, se sont mobilisées dans les premiers instants et ont pu faire un relais. On a développé des liens, des liens très, très forts avec la fédération nationale des sapeurs pompiers polonais notamment. Et aujourd'hui, on a vraiment tissé un réseau actif, un réseau qui est performant et qui nous permet vraiment de mener des actions en Ukraine dans de très, très bonnes conditions, avec des relais très organisés.

"C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais elle est très importante"

Jérôme Giron, votre organisation a livré il y a quelques semaines une unité mobile de soins en Ukraine. À quoi ça ressemble et à quoi ça sert exactement ?

C'est une unité qui va permettre de porter secours au plus près, d'être facilement déplaçable et d'être très mobile. Et elle correspond à des besoins identifiés sur place en lien avec nos correspondants ukrainiens. Donc, elle semble le matériel le plus adapté pour prendre en charge entre 30 et 50 victimes par jour suivant les pathologies et pouvoir surtout être très mobile et déplaçable puisqu'on est dans un contexte où c'est nécessaire.

Qui va s'en servir ?

On travaille avec le ministère de la Santé ukrainien. Nos relations sont à ce niveau là, et on a donc organisé il y a une quinzaine de jours à Cracovie, grâce à nos partenaires polonais, une formation de mise à disposition du matériel avec des personnels soignants ukrainiens sur deux ou trois jours. Et ensuite, elle a été officiellement livrée à la frontière ukrainienne, à nos partenaires ukrainiens qui s'en servent maintenant en Ukraine. Pour des questions de sécurité, il n'est pas possible de préciser dans quel secteur elle est, mais elle est vraiment là où c'est nécessaire.

Pour bien se rendre compte, à quoi ressemble cette unité, c'est comme un grand container ?

On peut prendre cette image-là. Un container mobile qui va se placer sur un camion, qu'on peut facilement descendre du camion et qui est autonome en énergie, en électricité, en eau, en fluides médicaux, et qui va permet très rapidement au personnel soignant de prendre en charge, dans un spectre assez large de soins à la fois des blessés légers, mais aussi de la petite chirurgie et naturellement et malheureusement, des blessés par balles.

Avez-vous l'habitude de livrer ce type de matériel chez les Pompiers humanitaires français ?

Non, on est sur quelque chose d'inédit. Donc il faut imaginer que c'était un partenariat, et c'est une somme importante qui a été mise en place pour cette opération (150 000 €), et c'est grâce à la mobilisation de tous nos partenaires et aussi à la compétence de nos équipes médicales et à leur expérience doublée vraiment d'une vraie écoute aussi des personnels soignants ukrainiens. Ça, c'est très important. On a vraiment collaboré là-dessus et on continue à le faire pour répondre à ce besoin.

Former des personnes à utiliser ce matériel, cela fait-il partie de vos missions traditionnelles ?

Oui, absolument. C'est même le cœur de nos missions. Il n'y a jamais de transport de matériel sans accompagnement de formation. On sera dans une dizaine de jours en Mauritanie et c'est la même chose. C'est du matériel, c'est l'accompagnement au développement du système de protection civile, la formation des sapeurs pompiers, même dans leur structuration, dans leur commandement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important dans notre dans notre façon de fonctionner.

Vous insistez beaucoup sur les liens que vous avez tissés avec les autorités ukrainiennes, avec les pompiers polonais. Y a-t-il une nouvelle solidarité internationale avec ce conflit en Ukraine ?

Oui, absolument. On n'avait pas eu l'occasion de travailler avec les pompiers polonais. On a vraiment trouvé des partenaires de grande qualité. Alors je crois que c'est la famille sapeurs pompiers qui a agi, comme ils peuvent agir dans le monde entier. Mais là, à travers ce conflit, ça a fait naître des liens très forts. Ils étaient chez nous il y a trois semaines et je crois qu'on s'inscrit à la fois malheureusement dans la durée, mais aussi pour être efficace le plus longtemps possible. On espère que la guerre va s'arrêter, mais on pense déjà à la reconstruction.

Vous avez bénéficié de nombreux dons, aviez-vous déjà connu un tel élan de générosité ?

C'est un élan assez inédit. Avec des particuliers, mais aussi beaucoup de collectivités où on a mis en place des centres de collecte dès le 3-4 mars, des centres de collectes affiliés sapeurs pompiers -Pompiers humanitaires, qui ont permis de ramener du matériel médical en collaboration avec de nombreuses mairies ligériennes qui ont vraiment joué le jeu. Et on a créé un vrai réseau en quelques jours, avec tous ces bénévoles aussi dans les mairies, tous ces gens qui ont donné. On a été le porteur de cette énergie-là. Et c'était assez inédit pour PHF, avec de vrais partenaires qui s'inscrivent dans la durée. Et ça, c'est très important ce soutien, il est indispensable.

Comprenez-vous que la situation en Ukraine nous touche autant ici, dans la Loire, aussi loin ?

Oui, évidemment. Je crois qu'on est tous touchés. Nous peut-être un petit peu plus pour l'avoir vécu un petit peu plus au cœur de ça. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que cette mobilisation, elle répond aussi à une forme d'attente sur place. Et quand ils viennent (les Ukrainiens, ndlr), quand ils se rendent compte de cette mobilisation. Et c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan tout ce que l'on fait, mais pour autant elle est très importante et croyez-moi, sur place, elle est utile et ne serait ce que pour le moral et c'est beau pour eux de sentir qu'il y a une vraie solidarité qui s'organise et c'est nécessaire et c'est normal que ça nous touche, mais ça sert à quelque chose.

Vos actions pour l'Ukraine vous ont aussi donné plus de visibilité, avez-vous eu de nouvelles arrivées de bénévoles, de nouveaux contacts ?

Bien évidemment, on a eu des gens qui se mobilisent et donc nos adhérents, ça dépasse un petit peu les limites du département de la Loire. Mais bien évidemment, on a des gens qui se retrouvent à travers les missions et qui ont des profils complètement différents. Il faut imaginer aussi parfois des équipes de six ou sept personnes qui se découvrent dans cet engagement, qu'ils ont choisi, avec des profils très différents, et ça crée des synergies d'équipes qui sont vraiment humainement incroyables et qui permettent de faire de grandes choses.

De nouvelles missions sont-elles déjà prévues pour Pompiers humanitaires français en lien avec la guerre en Ukraine ?

Dès la semaine prochaine, on a un semi-remorque de matériel médical complet qui va partir. Et puis on entretient aussi le fonctionnement de notre berce, parce qu'il y a du matériel médical à l'intérieur. Il y a des consommables et on s'est engagé aussi à renouveler les consommables au fur et à mesure de leur utilisation et suivant les retours que nous avons, que nous allons avoir de cette utilisation, eh bien, on aura une deuxième berce et un deuxième container qui est en cours de préparation. Il pourra peut-être encore plus être ajusté au besoin, avec peut être encore plus le domaine chirurgical qu'il sera abordé. Donc oui, on essaye de continuer, on essaie de s'adapter et puis on essaie d'innover au fur et à mesure des besoins.