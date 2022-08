Réfugiés Afghans à Rouen : "Je veux faire quelque chose pour ceux qui vivent sous le régime taliban"

Le 15 août 2021, Kaboul tombait aux mains des talibans. Beaucoup d'Afghans ont alors tenté de fuir, certains ont pu trouver refuge en Normandie. C'est le cas d'Assad et Mina, un couple de trentenaire, hébergé à Rouen, chez un particulier.

Yves, entouré de Mina et Assad, un couple d'Afghans qu'il héberge depuis octobre 2021.

"Rouen est une très belle ville", assure Assad, sourire aux lèvres. Il y a un an, après avoir passé quelques jours dans l'ambassade de France à Kaboul, il débarquait avec sa compagne, Mina, en Normandie. Depuis 10 mois ils vivent chez Yves, à Rouen. Depuis ils s'acclimatent et apprennent le français. Ce dernier l'assure, en peu de temps leurs progrès en français sont fulgurants. Très intéressés par la culture française, une voisine leur donne même des cours de littérature.

Assad et Mina, un couple d'Afghans à Rouen. Copier

A Kaboul, Mina, tenait un bistrot, le "Simple Café". Elle aimerait trouver un emploi dans la restauration ou dans un bar pour poursuivre dans cette voie. Assad aussi souhaite trouver un travail. Auparavant, il était journaliste pour un site internet anglophone, "Kaboul Now". De temps à autre, il écrit encore des papiers pour un magazine, "Outlook India".

Mère et sœur cloîtrées chez elles

Les nouvelles qui leur parviennent d'Afghanistan ne sont pas bonnes. Assad parle chaque semaine à un ami journaliste sur place : "C'est difficile pour lui. Il travaille comme reporter, mais il n'utilise pas son vrai nom pour se protéger. L'Afghanistan vit des temps très durs. Le problème de l'accès à l'éducation est très sérieux. Presque toutes les semaines il y a des suicides. La majorité de ceux qui se suicident sont jeunes, et beaucoup sont des filles ". Mina, pense beaucoup à sa sœur et sa mère restées à Kaboul. Dans le passé, elles étaient employées dans son café, aujourd'hui elles sont cloitrées dans leur maison, et ne peuvent travailler. Par des articles sur internet, Assad aimerait documenter les atteintes du régime taliban aux droits de l'Homme. Ni lui, ni Mina, n'ont l'espoir d'un retour en Afghanistan.