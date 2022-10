Un avocat rouennais à l'origine de la vidéo de personnalités en soutien au peuple iranien

Elles sont 54, et elles ont décidé de se couper un mèche de cheveux pour soutenir le peuple iranien. #HairForFreedom, c'est le nom d'une vidéo publiée ce mercredi sur le réseau social Instagram et qui suscite déjà un réel engouement, avec plusieurs milliers de mentions "J'aime" en quelques heures. Avec cette vidéo, les actrices, chanteuses, militantes qui y participent entendent soutenir le peuple iranien. Dans le pays, les mouvements et manifestations se multiplient depuis le décès, le 13 septembre dernier, d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs au seul prétexte qu'elle portait mal son voile.

Dans la vidéo, on peut voir Juliette Binoche, Jane Birkin ou encore Isabelle Adjani

Derrière cette vidéo, un avocat rouennais : Richard Sedillot. C'est lui qui, aidé de contacts producteurs et de l'actrice Julie Gayet, est parvenu à réunir ce panel de personnalités. "J'avais beaucoup travaillé sur le dossier de Nasrin Sotoudeh, explique-t-il à France Bleu. Cette avocate avait elle-même été condamnée à 148 coups de fouet et 38 ans de prison pour avoir défendu des femmes qui, elles-mêmes, défendaient le droit de s'habiller comme elles le souhaitent."

Celui qui est par ailleurs habitué aux dossiers portant sur la question des droits humains n'a donc pas hésité. "Je me suis demandé comment on pouvait venir en aide à ces femmes iraniennes. Il y avait une urgence à manifester un soutien. Il fallait donc très vite médiatiser ce dossier et lui donner toute l'importance qu'il doit avoir. Pour médiatiser les choses, il faut évidemment des noms célèbres. Et comme ce mouvement, à l'origine, était massivement féminin, j'ai eu l'idée de demander à des comédiennes."

S'il considère "avoir fait sa petite part du job", Richard Sedillot estime que ce n'est pas fini. "Ce que je souhaite maintenant, c'est que les gouvernants soient beaucoup plus fermes et que l'on puisse envisager des recours sur le plan international pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Je souhaite également que la vidéo puisse circuler en Iran, et je crois que ça commence à être le cas."