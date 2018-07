L’Al Awda (le retour) a accosté dans le port d’Ajaccio ce jeudi. Son but, faire escale dans les villes européennes pour sensibiliser la population à la situation de blocus que subit la bande de Gaza. Depuis plus de 10 ans, ce territoire palestinien connaît un blocus maritime, aérien et terrestre.

Ajaccio, France

C’est ainsi qu’est née « La flottille pour Gaza », un mouvement international de société civile, qui vise à briser le blocus de Gaza. Une initiative renouvelée depuis 10 ans. Ce n’est pas la première fois qu’un bateau opposé au blocus israélien fait escale en Corse. En 2011, le "Dignité" était parti de Calvi, et en 2014, "l’Estelle" a été accueilli à Ajaccio. À chaque fois, avec le soutien de l’association Corsica Palistina.

Cette année, quatre bateaux sont partis du nord de l’Europe. Le "Mairead" et le "Falestine", deux voiliers de neuf mètres accosteront le 8 juillet dans le bassin des pêcheurs d’Ajaccio. Les trois navires quitteront Ajaccio le 8 juillet au soir. Ils devraient arriver à Palerme où ils rejoindront un quatrième bateau, le "Freedom". David Heap, membre de l’équipage, donne plus de détails sur ce périple :

David Heap, membre de l'équipage de l'Al Awda Copier

« On arrive vers la fin d’un long périple qui a commencé en Norvège et en Suède, avec ce bateau et trois autres. Ce bateau est parti de la Norvège fin avril, il a rejoint les autres pendant le mois de mai. Ils ont fait le nord de l’Europe. L’Al Awda a fait la côte Atlantique, la péninsule ibérique, il est rentré en Méditerranée par Gibraltar. Il est passé par Cagliari, là il est à Ajaccio, il va continuer à Naples et à Palerme. À Palerme seront réunis les quatre bateaux pour se diriger vers Gaza le 19 juillet. On sera dans les eaux palestiniennes, et on espère à Gaza pour la fin du mois, c’est-à-dire le 29 ou le 30 juillet.

L’équipage est composé de membres de différents pays, de différents points de vue, qui sont unis par la cause palestinienne. La représentante de la flottille à bord est une israélienne résidente en Espagne. On a des Canadiens, des Norvégiens et des Suédois, des gens de Malaisie, d’Espagne, de France… »