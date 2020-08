Un Bourguignon soutient une cagnotte pour le Liban : "notre dernière chance c'est l'aide du peuple"

Elia Tohmé est un ingénieur libano-français de 28 ans. Il est originaire de Zahlé, une ville à l'Est du Liban, dans laquelle des ONG et des citoyens se mobilisent pour réhabiliter une rue détruite lors de la double explosion du port de Beyrouth. Il appelle aux dons via une cagnotte en ligne.

"Avant l'explosion on était dans une crise sanitaire et économique. Maintenant après l'explosion il y a des gens qui ont tout perdu. "

C'est depuis la France, plus précisément depuis le Creusot où il est ingénieur, qu'Elia Tohmé, appelle à participer à une cagnotte en ligne pour aider à la reconstruction de Beyrouth. Le 4 août dernier, une double explosion au port a ravagé une grande partie de la capitale libanaise. Le libano-français de 28 ans y était alors en vacances. Revenu en France, il alerte sur la situation dans son pays.

" Avant l'explosion on était dans une crise sanitaire et économique. Maintenant, après l'explosion il y a des gens qui ont tout perdu. Ils n'ont plus rien. L'Etat n'existe pas. Notre dernière chance c'est l'aide du peuple. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Donc on incite les gens, Libanais ou non, à nous aider" explique le jeune homme.

Réhabiliter une rue détruite par l'explosion

Le jeune homme vient de Zahlé, la quatrième plus grande ville du Liban. Dans cette métropole, un collectif d'ONG et de citoyens est né, Beirut bi Aleb Zahlé (Beyrouth dans le cœur de Zahlé). Leur projet : réhabiliter une des rues touchées par la double explosion du 4 août et réparer les maisons endommagées. Il est également question d'aider les familles à pouvoir retourner dans leur domicile en leur fournissant de l'aide, notamment de la nourriture, des vêtements ou des soins médicaux. "A Beyrouth, c'est toujours la destruction totale et le paysage est apocalyptique mais il y a du monde qui essaie de changer les choses" note Elia Tohmé.

Le club de Zahlé appelle aux dons via une cagnotte. Ils espèrent recueillir 10 000 euros en France. Au total, selon leurs estimations il faudrait plus de 120 000 euros pour réparer la rue qu'ils ont choisie. Ces citoyens appellent également chaque ville du pays à choisir une rue pour aider le peuple libanais.