Cavan, France

"L'émotion, elle est toujours là, c'est des frissons, des poils qui se dressent au moment du décollage." Gireg Rannou n'est toujours pas lassé. Pourtant, il a déjà participé à l'envoi d'une dizaine de fusées depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. "On est des milliers à travailler sur chaque lancement et cela demande plusieurs mois de préparation qui se concluent par le lancement. C'est toujours prenant."

Une passion depuis tout petit

Depuis 22 ans, 205 satellites ont été mis en orbite grâce à ce fleuron de l'industrie spatiale. Cet ingénieur de 33 ans, originaire de Cavan participe au centième lancement. Il est spécialisé dans "le management des équipes, l'interface avec les satellites, la sécurité des personnes et du satellite. Il y a forcément beaucoup de calculs à respecter". Le centième tir devrait avoir lieu dans la nuit de mardi à mercredi (heures françaises).

Au plus près des fusées - Gireg Rannou

"C'est un long chemin qui nous a amené ici il y a trois ans." Gireg Rannou a été scolarisé jusqu'au bac en filière bilingue publique, c'est là qu'il a appris le breton. "Après des études d'ingénieurs dans le Sud-Ouest, puis par chance et opportunités, j'ai pu partir à Paris à l'Agence spatiale française." Cela fait désormais trois ans qu'il est installé avec sa femme et ses deux enfants à Kourou "au plus près des fusées".