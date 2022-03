Un bus part du Forez chargé de produits de premiers secours et reviendra avec plus de 50 Ukrainiens

C'est un autocar tout neuf qui devait faire ses premiers trajets en montagne lors du gros mois de l'année... Finalement il fera son baptême sur les routes d'Europe centrale. Pierre-Jean Rochette sera au volant d'un des véhicules de son entreprise de transport ce dimanche 13 mars. Départ prévu de Boën-sur-Lignon en milieu de matinée ce dimanche matin. Trois conducteurs vont se relayer pour rejoindre l'est de la Pologne où l'équivalent de quinze tonnes de marchandises seront déchargées lundi matin pour participer à l'aide logistique auprès des Ukrainiens fuyant l'offensive russe.

Ensuite, dans l'après-midi, l'autocar est attendu sur trois points de rendez-vous à la frontière avec l'Ukraine puis à Cracovie pour revenir avec plus de cinquante Ukrainiens qui seront accueillis dès mardi soir au sein de vingt-deux familles de la plaine du Forez.

À l'origine de cette initiative, l'ancien député de Montbrison, Paul Salen qui a monté l'opération en dix jours. "J'ai du temps, j'ai un réseau, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Et puis j'avais Pierre-Jean [Rochette] au téléphone pour toute autre chose. Il m'a dit si tu fais quelque chose, je te file un car et les chauffeurs gratuitement. On s'est vus le lendemain. Là-dessus, Jean-Marie [Darragon, l'ancien président du club de basket de Montbrison aujourd'hui patron de l'Intermarché montbrisonnais], me dit tu devrais appeler Olga, elle cherche à faire quelque chose".

L'aide précieuse d'une ancienne basketteuse de Montbrison

Olga, c'est Olga Maznichenko, qui a joué pendant quatre ans au sein du club de basket de Montbrison. D'origine ukrainienne, la jeune femme vit depuis en région parisienne. C'est elle qui a donc fait le lien pour recenser les personnes voulant partir : ses frères adolescents et des personnes qui se sont fait connaitre de sa famille. Elle montera dans l'autocar ligérien à Strasbourg pour servir d'interprète. Une infirmière sera aussi à bord de l'autocar.

En parallèle, Jean-Marie Darragon a rassemblé quinze palettes de couches pour bébé et autres produits d'hygiène, des bouteilles d'eau, des boites de conserve ou encore de couvertures dans son magasin et auprès de cinq autres Intermarché de la plaine ainsi que les enseignes voisines sur la zone artisanale des Granges.

Une association créée pour poursuivre l'élan de solidarité

De son côté, Paul Salen a monté l'association "Solidarité Ukraine plaine du Forez" et commencé à organiser la vie d'après des ressortissants ukrainiens. Ils bénéficieront du statut de personnes déplacées qui permet principalement d'accéder aux soins de santé et de travailler rapidement. Deux médecins et un dentiste ont ceci-dit déjà offert leurs services. L'ancien parlementaire doit aussi rencontrer les services départementaux de l'Education nationale pour organiser la scolarisation des enfants, sachant que le groupe scolaire Saint-Marcellin Champagnat, à Feurs, a spontanément proposé des locaux et l'accès à la cantine.

Des vêtements collectés pour les femmes et les enfants sur les communes de Montrond-les-Bains, Feurs et Boën seront distribués dans le courant de la semaine prochaine aux personnes accueillies.