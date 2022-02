Un Charentais veut aller chercher sa belle-famille ukrainienne à la frontière polonaise

En Charente, un ancien chauffeur routier à la retraite, dont l'ex-épouse est Ukrainienne, veut affréter un bus pour aller chercher son ex-belle famille restée à la frontière ukraino-polonaise, et d'autres réfugiés ukrainiens. Il n'entend pas rester inactif, car les femmes et leurs enfants vivent aujourd'hui dans des tentes ou dans des gymnases, voire dans des souterrains. Alors, Jean-François Chéreau a sollicité l'aide des élus charentais et des associations.

des colis impossibles

Mais c'est très compliqué à organiser. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, reconnaît Jean-François Chéreau. Il espère maintenant le soutien d'une Organisation Non Gouvernementale (type Croix-Rouge) pour l'aider dans la logistique. En Charente, nombreuses sont les mairies et les associations qui préparent l'arrivée prochaine de réfugiés ukrainiens. Les réunions se succèdent, et les décisions sont parfois difficiles, car il est impossible, par exemple, d'imaginer des colis à envoyer en Ukraine, puisque tout est bloqué aujourd'hui à la frontière.