Un Châtelleraudais traverse l'Europe pour aller chercher sa femme et ses enfants qui vivent en Ukraine

Un Châtelleraudais vient de traverser l'Europe et de rouler pendant près de 3.000 kilomètres pour aller chercher sa femme et ses enfants qui vivent à Odessa dans le Sud de l'Ukraine et fuient l'invasion russe. Christophe Audinet, chef d'entreprise de Monts-sur-Guesnes, est parti dimanche soir de Paris.

Il a loué un mini-bus de neuf places et a roulé sans s'arrêter jusqu'en Roumanie. C'est là, dans la ville de Laşi, à la frontière avec la Moldavie, qu'il est censé récupérer dans la soirée son épouse ukrainienne, leurs trois enfants, et trois autres personnes, qui cherchent tous à échapper à la guerre.

"Des bombes qui tombent près de la maison, des traînées de missiles dans le ciel"

"J'ai dormi entre 3h et 6h la nuit, mais le reste du temps, j'ai roulé sans m'arrêter, sauf pour faire le plein, passer aux toilettes, boire un soda et manger des barres chocolatées. J'ai traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie où j'ai dû faire un détour pour passer la frontière. Et me voici ce soir tout proche de la frontière moldave, où m'attendent ma femme et nos enfants de 2, 11 et 15 ans" raconte le Poitevin.

Le périple accompli par Christophe Audinet au volant de son mini-bus. - Capture d'écran Mappy

S'il avait un temps envisagé se rendre directement en Ukraine, il a abandonné rapidement l'idée, "le risque que l'on m'enrôle dans l'armée et que je ne puisse plus quitter le pays était trop grand". De son côté, son épouse a d'abord pensé rejoindre la Pologne via des taxis privés "mais les chauffeurs demandaient 800 euros par personne en liquide et toutes les banques sont fermées".

Poursuivre le combat une fois de retour dans le Poitou

La petite famille a donc transité par la Moldavie où la solidarité des habitants a joué à plein. Ne restait plus ce mardi soir qu'à passer la frontière moldave, moyennant tout de même 150 euros par personne. Des retrouvailles imminentes avant de reprendre le chemin de la France où Christophe et les siens "entendent bien poursuivre le combat et appeler à la mobilisation en soutien au peuple ukrainien et à l'accueil des réfugiés".

Il était en tout cas temps de quitter le pays. "Dans le cœur d'Odessa, les combats font rage. Imaginez des traînées de missile dans le ciel au-dessus de la mairie de Poitiers. Voilà où on en est. Passés les premiers bombardements, j'ai demandé à ma femme de fuir la ville quand un barrage avec une mitrailleuse lourde a été installé au pied de notre immeuble. Là, je me suis dit, plus possible de rester".