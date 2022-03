Un convoi poitevin de 16 ambulances est arrivé en Ukraine

Seize ambulances et du matériel médical sont partis depuis Poitiers jeudi dernier pour atteindre la frontière ukrainienne ce samedi 12 mars. Jean-Charles Suire-Duron, instigateur du convoi raconte l'arrivée sur place.

A l'arrivée du convoi, ce sont plusieurs femmes ukrainiennes ont réceptionné les ambulances. L'une d'elle a écrit sa gratitude sur un bout de papier "Thank you", "merci" en anglais.

"Que dire de plus que notre plus grand respect en voyant ces femmes immensément courageuses convoyer nos ambulances en terrain de guerre ?" Alors qu'il vient de déposer les seize ambulances du convoi à la frontière Ukrainienne, Jean-Charles Suire-Duron exprime une grande émotion. "Ce sont elles nos héroïnes" affirme-t-il alors qu'il nous transmet la photo d'une femme ukrainienne brandissant un écriteau "Merci" en anglais.

Ce directeur de la société Harmonie Ambulance avait décidé de réunir des ambulances et du matériel médical fin février afin de constituer un convoi pour partir à la frontière ukrainienne. Après trois jours de voyage depuis Poitiers et presque 3 000 kilomètres au compteur, lui, ses sept collègues et les autres entreprises volontaires ont atteint leur destination.

Des besoins basiques

"C'est tout basique, ils ont besoin de ce que nous nous avons, des ambulances et du matériel médical" affirme Jean-Charles "on a des _défibrillateurs semi-automatiques, des monitoring_, tout ce qui est médecine d'urgence. Ils manquent de garrots par exemple, ils sont vraiment dans une médecine de guerre aujourd'hui".

"Quand vous êtes ambulancier votre mission c'est de porter secours" les ambulanciers restent mobilisés, puisqu'à peine le trajet du retour entamé, ils ont déjà prévu de repartir pour un nouveau convoi dans les prochaines semaines. Le temps pour Jean-Charles et ses collègues de réunir des dons en ambulances et en matériel de la part des entreprises du secteur.