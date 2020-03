Un couple d'Amiénois bloqué au Maroc en pleine crise du coronavirus

Un couple d'Amiénois est bloqué depuis six jours à Agadir, au Maroc. En pleine crise du coronavirus, leur vol retour vers la France a été annulé et ils se retrouvent sans solution.

C'était l'une des annonces d'Emmanuel Macron lundi soir. En pleine crise sanitaire du coronavirus en France, le Président de la République a indiqué que tous les français qui sont à l'étranger pourraient rentrer malgré la fermeture des frontières de l'Union Européenne.

Les retours se multiplient mais un couple d'Amiénois est bloqué au Maroc. Sabine et Eric y étaient en vacances et devaient rentrer samedi soir. Mais le vol a été annulé et ils sont toujours à Agadir. Eric et sa femme se retrouvent sans solution et sans personne vers qui se tourner pour l'instant.

A l'ambassade de France ils m'ont dit qu'il fallait que je me débrouille par moi même

"Aujourd'hui on se retrouve bloqués, sans aucun moyen de retour", raconte Eric. On a beau téléphoner à l'ambassade de France, on a beau y aller tout est fermé. J'ai réussi à les contacter une fois au téléphone, ils m'ont dit qu'il fallait que je me débrouille par moi même", poursuit l'Amiénois.

Prochaine vol retour... le 31 mars

"En plus le tour opérateur qui nous a fait venir ici nous a lâché. On nous a virés de l'hôtel parce que ils ferment et actuellement on est dans une location, totalement livrés à nous mêmes et on a beau essayer de téléphoner à gauche à droite pour avoir un vol, personne n'y arrive", raconte encore Eric. Le couple a trouvé un vol retour mais seulement le 31 mars au plus tôt.

Ca commence à nous angoisser très très fort

Au moins 58 cas d'infection au covid-19 sont recensés au Maroc. Une situation qui s'aggrave. "On était partis avec quelques masques et quelques gants mais là on sent que ça commence à évoluer. Ils sont très prudent, essayent de faire attention nous aussi", précise Eric qui estime que "si vraiment on doit être confinés au Maroc sans rien du tout et qu'on ne puisse bouger ça va devenir, je ne vais pas dire une catastrophe mais ça commence à nous angoisser très très fort".