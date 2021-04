Un "défilé" inédit de 22 momies royales ce samedi en Égypte

Un défilé exceptionnel a lieu ce samedi soir au Caire : des chars transportant 22 momies de rois et reines de l'Egypte antique vont former un cortège inédit entre le musée du Caire, où ils reposent depuis plus d'un siècle, et le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC). Ce nouvel édifice permettra de les exposer dans de meilleures conditions. Elles apparaîtront ainsi dans des caissons plus modernes "pour un contrôle de la température et l'humidité meilleur qu'au vieux musée", explique à l'Agence France presse (AFP) Salima Ikram, professeure d'Egyptologie à l'Université américaine du Caire, spécialiste de la momification.

40 minutes de "défilé"

Le défilé débutera samedi à 18 heures (16 heures GMT) par ordre chronologique des momies royales, chacune à bord d'un char décoré au style pharaonique et portant le nom du souverain. Le trajet d'au moins sept kilomètres durera environ 40 minutes et sera placé sous haute surveillance policière. Le pharaon Seqenenre Taa (XVIe siècle avant J-C.) de la 17e dynastie ouvrira la marche, qui sera fermée par Ramses IX (XIIe siècle avant J-C.) de la 20e dynastie. Plus connus du grand public, Ramses II et Hatshepsout feront aussi partie du "défilé doré des pharaons". L'évènement sera accompagné de performances musicales retransmises en direct à la télévision égyptienne et sur la chaîne Youtube du ministère égyptien du Tourisme ou sur cette chaîne (vidéos en arabe et en anglais).

Découvertes près de Louxor (sud) à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'ont pas quitté le musée égyptien, situé place Tahrir au centre du Caire, depuis le début du XXe siècle. Pour le transport ce samedi, elles seront placées dans une enveloppe contenant de l'azote, dans des conditions similaires à celles de leurs caissons d'exposition. Et les chars les transportant seront munis de mécanismes d'absorption des chocs.

L'ancienne ministre française de la Culture, aujourd'hui directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, est sur place pour l'occasion. Dans un communiqué, elle a indiqué que le déménagement des momies vers le NMEC était "l'aboutissement d'un long travail pour mieux les conserver et mieux les exposer".

La "malédiction du pharaon"

Ce grand défilé annoncé par les autorités à l'aide de vidéos en ligne, a fait sensation sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag en arabe #malédiction_des_pharaons, de nombreux internautes ont associé les récentes catastrophes survenues en Egypte à une "malédiction" qui aurait été provoquée par le déplacement des pharaons. En une semaine, l'Egypte a connu le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur, un accident de train qui a fait 18 morts à Sohag (sud) et la mort d'au moins 25 personnes dans l'effondrement d'un immeuble au Caire. La "malédiction du pharaon" avait été évoquée par la presse dans les années 1920 après la découverte de la tombe de Toutankhamon, car des membres de l'équipe des archéologues auraient trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses.