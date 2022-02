Un kiné dijonnais au Jeux Olympiques de Pékin

Bruno Chatain est kinésithérapeute, installé à Dijon depuis douze ans. En plus de ses activités, il fait aussi partie du staff de l'équipe de France de short-track, sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Il est en ce moment à Pékin avec eux.

Des Jeux Olympiques dans un contexte inédit

Cette année, les Jeux Olympiques font l'objet de nombreuses critiques. D'abord, l'organisation de ces Jeux d'hiver dans un endroit sans neige pose des questions environnementales. Il y a ensuite la question des droits humains: comment organiser des Jeux Olympiques dans un pays qui persécute une population comme les Ouïghours? Et cerise sur le gâteau: athlètes et staff sont soumis à des conditions sanitaires strictes.

Le dernière épreuve de short-track des Jeux Olympiques, c'est le 16 février - Bruno Chatain

Dans ce contexte, Bruno Chatain admet que les débuts ont été difficiles: "Ca nous a donné un début un peu inédit. Finalement dès que les compétitions ont commencé, on s'est vite mis dans le bain." Si certains athlètes ont eu le Covid-19, ça n'a pas influencé sur leurs performances pour le kiné. La seule différences, ce sont les précautions qui sont prises au sein du village olympique. Au final, Jeux particuliers ou pas, ça ne change pas grand chose pour le Dijonnais: "En tant que kiné, il n'y a pas tant de différence, on essaye de les sublimer et qu'importe ce qu'il se passe autour."

On essaye d'être vraiment irréprochables en terme d'hygiène: on porte un masque FFP2 en permanence.

Une aventure humaine avant tout

Cette compétition a été un peu difficile pour les athlètes de l'équipe de short-track. Il faut dire que c'est un sport dans lequel le niveau est très homogène, on peut donc vite être éliminé. En l'occurrence, les Français ont eu du mal à se frayer un chemin jusqu'au podium. Et pour Bruno Chatain, c'est à ce moment là que son rôle de kiné prend tout son sens, au delà du rôle technique: "On a un rôle qui déborde un peu, on leur apporte notre enthousiasme et notre bienveillance."

Depuis dix ans, Bruno Chatain suit l'équipe de France de short track - Bruno Chatain

Finalement, médaille ou pas, les Jeux Olympiques restent une aventure exceptionnelle pour le kinésithérapeute: "Au delà de ce côté performance que je mets très en avant, on essaye de passer de bons moments parce que ça reste une aventure humaine avant tout."