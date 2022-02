Un entrepreneur russe installé en Mayenne : "j'ai perdu tout contact avec des commerciaux en Ukraine"

Stanislav Simonenko est le patron d'une société à Grez-en-Bouère qui travaille beaucoup avec les pays de l'Est de l'Europe. Le risque d'un conflit entre la Russie, son pays d'origine, et l'Ukraine menace ses affaires et ses relations professionnelles et amicales.

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'intensifie et qu'une possible guerre couve, certaines entreprises françaises peinent à maintenir leur collaboration avec les deux pays. C'est le cas notamment de l'entreprise mayennaise Aedificantess à Grez-en-Bouère qui fabrique des pieux vissés pour différents chantiers. La PME n'arrive plus à se faire acheminer des matériaux.

"Moi, je ne fais pas la guerre"

Le gérant russe de l'entreprise Stanislav Simonenko doit s'adapter à la situation, notamment les trajets de ses convoyeurs : "la grande partie des chauffeurs qui bossent pour de grandes société sont Ukrainiens et donc du coup il y a beaucoup moins de transports qui se font. Quand ça doit traverser l'Ukraine, ça devient vite impossible. Et donc on est obligé de faire de très longs détours soit par la Moldavie, soit même par la Turquie" témoigne-t-il.

ECOUTEZ Copier

Par la Moldavie et la Turquie, ces trajets sont donc beaucoup plus longs et fatigants et plus chers aussi pour ses clients qui doivent payer un supplément pour faire acheminer certaines pièces. Il y a aussi ce problème de communication avec certains commerciaux ukrainiens qui ne veulent même plus lui parler : "ce qui est difficile c'est de perdre contact avec ces personnes de là-bas à cause des tensions. Mais moi je ne fais pas la guerre, je suis là pour travailler avec eux".

Signe des tensions sur place, Stanislav Simonenko ne peut plus entrer en Ukraine depuis 3 semaines avec son passeport russe, "je devais y aller, dans une petite ville près de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie et je n'ai pas pu". L'entrepreneur de Grez-en-Bouère prie donc pour que le conflit se règle vite, par la voie diplomatique. Une guerre entre l'Ukraine et la Russie aurait évidemment de graves conséquences économiques pour son entreprise et surtout il ne veut plus jamais assister à des scènes d'horreur, comme il a déjà pu malheureusement le voir en Afghanistan il y a quelques années.