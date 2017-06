Un Français emprisonné au Qatar en grève de la faim, sa famille inquiète à Metz

L'entrepreneur Jean-Pierre Marongiu, dont la famille est basée à Metz, a entamé depuis dimanche une grève de la faim au Qatar, où il est emprisonné depuis trois ans et demi pour des chèques en blanc qu'il conteste. Sa situation s'est dégradée, il réclame toujours sa libération.

Un Français, un Mosellan, vient d'entamer le 18 juin une grève de la faim au Qatar, où il est en prison depuis plus de trois ans et demi. L'entrepreneur Jean-Pierre Marongiu a été condamné à purger sept ans derrière les barreaux pour des chèques en blanc qu'il conteste. Jusqu'à présent, cet entrepreneur s'accrochait à l'espoir d'une libération ou d'un transfèrement dans une prison en France mais sa situation s'est dégradée. Sa femme et ses deux enfants basés à Metz sont inquiets.

L'ambiance au Qatar est plus tendue, y compris en prison, depuis que l'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'émirat. Jean-Pierre Marongiu s'est aussi fait confisquer son téléphone clandestin, seul moyen pour lui de rester en contact avec sa famille. Pour protester, il a donc décider de cesser de s'alimenter. L'un de ses amis, Yves Pendeliau, confirme sa grève de la faim: "Il y a deux jours, j'ai pu le joindre depuis la ligne fixe de la prison. J'ai pu communiquer avec lui pendant trois minutes. Le temps de communication est très court. Il m'a informé qu'il était en grève de la faim illimitée, jusqu'à ce qu'il sorte ou jusqu'à ce qu'il meure, voilà..."

C'est un cauchemar dont il ne voit pas la fin. Privé de liberté depuis l'automne 2013, Jean-Pierre Marongiu a été sévèrement condamné pour six chèques en blanc qu'il conteste, sans avoir pu se défendre, sans avocat ni traducteur pour son procès. Il n'a pas revu depuis plus de quatre ans sa femme et de ses deux enfants basés à Metz. Son épouse ne souhaite pas s'exprimer, trop inquiète de la grève de la faim entamée par son mari. Les soutiens du Mosellan n'ont plus qu'un seul espoir : une intervention rapide du nouveau président de la République Emmanuel Macron.