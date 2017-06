Un Français tué dans l'immense incendie qui frappe le Portugal

Un Français est mort dans l'incendie qui frappe actuellement la région de Leiria au Portugal, a annoncé lundi le ministère français des Affaires étrangères.

Un Français a trouvé la mort dans le gigantesque incendie de forêt qui sévit depuis samedi dans le centre du Portugal et a coûté la vie à au moins 62 personnes, a annoncé lundi le ministère français des Affaires étrangères. "Un de nos compatriotes est décédé dans ces incendies", survenus dans la région de Leiria, a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué.

Plus de 1.000 pompiers sur place

"Le centre de crise et de soutien à Paris et notre ambassade à Lisbonne sont mobilisés pour apporter tout le soutien nécessaire à ses proches, que nous assurons de notre pleine solidarité", a-t-il ajouté. Plus de 1.000 pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre lundi pour tenter de maîtriser l'incendie.

Selon les autorités portugaises, une grande partie des victimes ont péri samedi dans leurs voitures, piégées par les flammes. D'autres corps ont été découverts dans des maisons de zones isolées. Quatre Canadairs espagnols et trois français sont arrivés dimanche pour appuyer les pompiers portugais. Deux avions espagnols et deux italiens devaient arriver lundi, ainsi que des renforts terrestres, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile activé à la demande de Lisbonne.