Un gouverneur ukrainien aux élus mayennais : "Les vies humaines n'ont aucune valeur pour Poutine"

En ouverture de la session du conseil départemental de la Mayenne ce lundi 7 mars, Sergii Osachuk, gouverneur de l'Oblast de Tchernivtsi, une province ukrainienne très liée à notre département, a pris la parole en visio conférence pour témoigner de la situation douloureuse que traverse son pays depuis l'invasion des troupes russes le 24 février.

Un témoignage glaçant sur l'intensification des bombardements de l'armée de Vladimir Poutine. Ce gouverneur espère que l'Union Européenne protégera l'Ukraine et réaffirme la détermination du peuple ukrainien à se défendre jusqu'au bout : "Quand un ours attaque la ruche d'abeilles pour voler son miel, ces abeilles surgissent de cette ruche et attaquent l'ours".